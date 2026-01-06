南部中心洪明生、陳芷萍 屏東報導

一輛小貨車行經屏東內埔，不明原因冒煙，後方跟著的屏東客運司機見狀，立即下車，拿著滅火器協助滅火，馬路對面金紙店老闆也拿滅火器加入行列，最後消防隊來趕來，一起將火滅掉。小貨車駕駛將整個救援過程po，感謝熱心的南部人。

屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火

小貨車行經屏東內埔，不明原因冒煙，後方跟著的屏東客運司機見狀，立即下車，拿著滅火器協助滅火。（圖／threads @yyhuang__ po）

廣告 廣告

小貨車車頭和車斗之間冒出陣陣白煙，小貨車駕駛手足無措之際，一名男子拿著滅火器過來，「你們是怎樣?開到爆胎嗎？」小貨車駕駛回說，「開到一半看到後面冒煙。」兩個人企圖把車頭扳開，卻不得要領，這時馬路對面的金紙店老闆也加入滅火行列，老闆說，「奇怪，那車子在幹什麼？我就出去看，原來那個車子煙一直冒出來，我趕快進來拿了兩支滅火器出去給他，他拿兩支我也趕快拿兩支。」彷彿看到救星，小貨車女乘客拍下影片感謝救援英雄：「火燒車，嚇到我了！謝謝這台客運馬上停下來拿滅火器救我們。」消防車輛很快就抵達現場，協助把車頭扳開，很快就把火勢撲滅，車子沒有受到太大的損壞。金紙店老闆說，「引擎那個線路，被那個老鼠咬斷的樣子。」

屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火

屏東客運表示，協助滅火的是21歲的劉姓駕駛，到職才四個多月，當時車上有2、3台乘客，有經過乘客同意，才下車幫忙。（圖／民視新聞）

這輛小貨車行經屏東內埔光明路時，車子突然冒出白煙，跟在後方的屏東客運司機見狀立即停下車來幫忙，路旁店家也加入，讓小貨車駕駛和乘客好感動，在社群平台上po文，感謝南部人的熱心協助，同時也打電話到屏東客運，請公司表揚這名駕駛。屏東客運襄理陳福成指出「已辦簽呈請上級知道這件事，當然一定會給這位駕駛員一個獎勵。」屏東客運表示，協助滅火的是21歲的劉姓駕駛，到職才四個多月，當時車上有2、3台乘客，有經過乘客同意，才下車幫忙。也因為他的及時救援，讓小貨車的損失降到最低。

原文出處：屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火

更多民視新聞報導

又是行動電源自燃! 桃機一航驚傳旅客背包"冒煙起火"

恍神釀禍? 小貨車暴衝連撞3車 肇事駕駛驚魂未定

國1彰化市路段小貨車撞2車 白車成廢鐵2人輕傷

