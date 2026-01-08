屏東就業中心運用勞工就業通計畫 順利助62歲婦女重返職場

屏東就業中心運用勞工就業通計畫，助失業者重回職場。

▲屏東就業中心運用勞工就業通計畫，助失業者重回職場。

勞動部屏東就業中心運用勞工就業通計畫，成功協助鳳姐（化名）重返職場。

受國際情勢變化影響，國內製造業面臨營運壓力，就業市場出現變化。勞動部為協助失業民眾再就業推出「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三大核心措施。

屏東就業中心表示，六十二歲的鳳姐，過去因家庭因素辦理退休，未料家庭經濟狀況發生變化，決定重返職場。然而，求職過程中，意外發現罹癌，只得暫緩就業、專心休養。直到身體狀況逐漸好轉後，才透過該中心協助，進入食品製造業就職。

廣告 廣告

但好景不常，工作約一年後，受到國際情勢衝擊，公司營運調整，鳳姐也因此再次離開職場，二度回到屏東就業中心尋求協助，希望能為職涯爭取新的機會；就服員看準鳳姐的就業優勢，進一步搭配「勞工就業通計畫」的僱用獎助措施，終於為其爭取面試機會並順利錄取。

屏東就業中心主任翁素足說，勞動部在國際情勢影響下推出「勞工就業通計畫」穩定就業市場，僱用獎助措施補助雇主每人每月新台幣六千元，最長補助六個月外；企業可針對仍須培訓的求職者，採「先僱後訓」方式，由雇主安排職場導師指導，勞動部補助「工作崗位訓練費」每人每月一萬兩千元，最長三個月；更有「職務再設計」協助調整工作條件，排除工作障礙。