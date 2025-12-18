屏東就業中心運用勞工就業通 助徐伯逆風轉職

勞動部高屏澎東分署屏東就業中心，不僅協助近六十歲的男子在失業期間維持基本收入，更透過「僱用獎助」措施助他順利重返職場。

因受美國對等關稅政策等國際情勢影響，使國內產業與勞動市場出現不確定性，勞動部自九月三十日啟動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計三項資源，協助受影響的失業勞工重回職場。

屏東就業中心指出，徐伯（化名）過去於屏東某木業大廠擔任作業員，因美國對等關稅政策使公司營運受影響並縮減業務，他也因此失業，首次至該中心屏尋求協助，就服員也感受到他的焦慮與不安！

就服員先協助徐伯申請失業給付，並在過程中主動處理因前公司積欠勞保費造成的申領受阻問題。經過一個月追蹤與溝通，成功讓徐伯領取失業給付金，生活得以穩定，減輕求職壓力。

就服員繼續協助徐伯評估自身條件與轉職方向，考量年齡、體能與反應速度等因素，運用「僱用獎助」措施積極開發轄區食品原料廠，向廠方說明徐伯的工作意願與能力，經雙方面試後，廠方決定給予機會，徐伯終於順利展開職涯新篇章。

屏東就業中心主任翁素足表示，國際情勢雖然對就業市場造成影響，但勞動部責無旁貸，挺企業也挺員工，除失業給付、僱用獎助等措施外，並推出「勞工就業通計畫」，雇主或民眾若欲了解相關措施與申辦方式，可至勞發署高屏澎東分署官網查詢。