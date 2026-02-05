屏東就業中心運用台灣就業通網站 成功助偏鄉男投身職場

屏東就業中心運用台灣就業通網站助偏鄉男投身職場。

▲屏東就業中心運用台灣就業通網站助偏鄉男投身職場。

勞動部建置「台灣就業通」數位就業服務網站，屏東就業中心善用平台資源，協助阿龐（化名）逐步克服限制，順利投身職場。

勞動部為提升就業服務的可近性，建置「台灣就業通」數位就業服務網站，整合職涯測評、職缺搜尋及就業促進資源，讓求職資訊不受地區限制，深入城鄉。

屏東就業中心表示，居住屏東鹽埔鄉的阿龐，因輕度智能障礙，不擅與人群互動，過往對自身能力與適合職類缺乏清楚認識，加上難以適應職場節奏，多從事短期或臨時性工作，始終無法穩定就業；再加上居住地偏遠、大眾運輸不便，使其求職歷程更加艱辛。

廣告 廣告

屏東就業中心就服員引導阿龐使用「台灣就業通」職涯測評工具，阿龐逐步認識自身能力；經評估後，就服員確認阿龐適合規律、流程明確的工作型態，並考量其交通受限、希望就近就業的需求，運用平台篩選並開發合適職缺，進行推介與媒合，成功媒合阿龐至鄰近大型建材工廠擔任生產線作業員，開啟穩定就業的新職涯。

屏東就業中心主任翁素足說，「台灣就業通」是政府經營的官方求職與人才媒合平台，提供職缺查詢、職涯測評、職業訓練課程、創業輔導、就業新聞及徵才活動等多元服務，不僅是民眾找工作、提升技能與規劃職涯的重要資源，也方便企業掌握人才、進行人力招募。