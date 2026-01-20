屏東就業中心1/23長治徵才 職缺260個

屏東就業中心將於二十三日舉辦「長治地區現場徵才」活動。

勞動部高屏澎東分署屏東就業中心，將於二十三日舉辦「長治地區現場徵才」活動，共有二十五家廠商、釋出兩百六十個工作機會。

屏東就業中心指出，該場今年首場的徵才活動，當天上午九時至十二時三十分，在長治鄉公所停車場展開，歡迎待業及欲轉職民眾把握機會，踴躍前往面試。

屏東就業中心說，這次活動獲得長治地區與屏東農業科技園區多家廠商的支持，除了在地廠商佔了將近七成，員工數超過兩百人的知名大廠也共襄盛舉，包含台灣矢崎、大江生醫、南部化成、農生企業、魔術食品、聯夏食品、巧新科技和競陽清潔科技等。

產業類別並橫跨綠色產業、米食產業、建材傢俱、塑膠工業、保健食品、食品加工等多個領域，如中菱綠材料、魔米國際、福康建材、鈦騰複合材料、遠東生物科技和捷希生技等。

同時有七成以上職缺月薪達三萬元以上，其中，大江生醫釋出國際原料採購管理師、福康建材釋出工務人員、魔術食品釋出食品技師、農生企業釋出職業衛生管理員、聯夏食品釋出研發專員及品管高階主管、競陽清潔科技釋出品管組長等，職缺薪資均上看每月四萬元以上。

屏東就業中心於現場同步提供就業諮詢與勞工就業通計畫、55PLUS壯世代就業促進措施、婦女再就業計畫說明服務，協助民眾重返職場。