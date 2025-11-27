屏東就業中心12/2-3「找回優勢亮點，開啟職涯新機會」講座

▲勞動部屏東就業中心將於12月2、3日於中心4樓會議室舉辦「找回優勢亮點，開啟職涯新機會」講座。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在國際情勢與貿易政策的影響下，為協助求職者突破失業及職涯困境，勞動部屏東就業中心將於12月2、3日於中心4樓會議室舉辦「找回優勢亮點，開啟職涯新機會」講座，邀請來自樂華職涯的曾宣華職涯發展諮詢師，透過心理學與職涯工具幫助求職者重新整頓優勢、強化求職策略。

課程內容涵蓋自我覺察到職場技巧，提供一套「可理解、可操作、可呈現」的職涯準備流程。首日課程，曾老師將介紹「職能冰山理論」與Holland Code，協助學員釐清自身興趣與性格取向，並盤點技能，學員可以通過職涯牌卡與價值觀測評，描繪自己真正希望的工作條件與職涯方向，在履歷實作環節中，講師也將示範如何寫出更有競爭力的履歷，以及如何面對職涯空窗期等方法。

第二天的課程重點為「面試實戰」與「職場適應」。曾老師帶領學員進行模擬面試練習，拆解面試中常見的陷阱題並提供結構化回答，提升學員臨場反應與表達能力。在職場適應部分，老師將教授「自信溝通三句法」，搭配情境演練，幫助學員在入職後快速融入新團隊，建立信任並展現自身價值。兩日課程，講師將帶領學員利用視覺化工具描繪職涯藍圖，為未來發展注入動力

屏東就業中心主任翁素足表示，透過團體凝聚的支持與動力，能讓求職者不只重新上線，更能帶著清晰方向與可呈現的能力進入市場，在職涯新局中看見自己仍具可擴展與可再創價值的可能性。屏東就業中心將持續提供求職求才就業媒合，以及就業諮詢與職業訓練諮詢等服務，欲知詳情，歡迎撥打08-7559955洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）