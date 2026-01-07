屏東居服員騎車遭「大鳥」衝撞腦震盪 不請假原因超暖心

屏東許姓男居服員6日在騎機車上班途中，竟有隻「大鳥」撞上他的安全帽，力道過大彷彿遭幾十公斤砸到頭。（許男提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東許姓男居服員6日在騎機車上班途中，竟有隻「大鳥」朝他迎面撲來，他瞬間反射動作低頭，不料大鳥直接撞上他的安全帽，力道過大彷彿遭幾十公斤砸到頭，當下頭昏腦脹，許男下班後就醫檢查發現脖子拉傷腦震盪，但考量服務對象需要他，所以沒有請假休養打算，不過他也自嘲，「這是什麼鳥運氣！今年公司尾牙第一特獎一定是我」！

許男將這段奇特經歷在臉書分享，引起網友熱議，他寫到，當時他騎車上班途經彭厝國小時，一隻大鳥突從學校方向飛出來，不僅直接撲上他的臉，還瞬間與他四目交接，他心裡喊著死了，隨後不到1秒的時間，他下意識低頭，結果大鳥就撞上他的安全帽。

他形容，當下好像被幾十公斤重的東西砸到頭，雖然他很穩沒摔車，但感覺頭昏腦脹。事發後，他忍著不舒服繼續下班，直到下班後才去看醫生，結果被診斷出頭部挫傷、合併頭暈頭痛肩頸痠痛，也就是脖子拉傷腦震盪，醫師還挺醒他，若有持續出現手麻、頭暈等症狀，要趕緊回診。

但許男並未打算請假休養，他說，長輩都習慣他的服務了，若請假，長輩們也不想別人代班，所以還是會繼續工作、居家服務，當然也會更注意身體健康狀況。

遭逢奇遇，他不免自嘲道，「是有沒有那麼幸運呀」、「這是什麼鳥運氣」、「今年公司尾牙第一特獎一定是我」！

據屏東縣府農業處動保科從照片研判，撞到許男的大鳥應屬雁鴨科，但無法確認詳細的品種。

