屏東履豐村「地震廣播」 村長兒結合警報示警村民

宜蘭外海27日晚間11點05分規模七的強震，全台有感，其中位在屏東竹田鄉的履豐村，居然還有村里地震廣播，倒數60秒，溫馨提醒村民注意地震狀況；原來這是村長的兒子，一名八年級生，為了改善鄉村收訊不良，上網下載地震預報軟體後，結合村裡的廣播系統，只要「震度四級」以上，就會廣播警示村民。









原來這套系統，出自在地一名8年級青年邱建鈞，透過上網下載軟體，結合村裡的廣播系統，達到地震前警示村民的功用。（圖／民視新聞）

晚間11點多，村里廣播突然大響，預告地震將在60秒後抵達。地震震波抵達後，最上方的監視器畫面，明顯大力搖晃，這是在屏東竹田鄉的履豐村，27日晚間，宜蘭外海發生規模7.0大地震，村里的地震廣播，提早60秒預告，村民聽到聲響，趕緊從住家逃出。履豐村村民表示，倒數這一點是比較，比較讓大家有逃生的時間，讓村民有警覺心啦、有預警還是有差啦。





屏東竹田鄉的履豐村，在地青年邱建鈞透過村裡的廣播，放送地震倒數警示聲。（圖／民視新聞）





原來這套系統，出自在地一名8年級青年邱建鈞，父親是村長，有感鄉村地區，因收訊不良，時常收不到地震警報，透過上網下載軟體，結合村裡的廣播系統，使用近4年，只要地震規模達4級以上，系統就會做動。履豐村長邱光榮表示，有的人手機沒在手上啊，就利用廣播先跟你們講，廣播的時候不是馬上搖啊，宜蘭就是60秒很充分的時間，可以讓村民逃出來啦。屏東義消邱建鈞表示，因為宜蘭畢竟到這邊的距離遠，然後昨晚地震它又是深層，變成它上下的震波傳遞都有落差，變成會有民眾說，怎麼還沒倒數結束，地震就來了，我這個警報已經告知民眾即將會有地震抵達，讓他們已經要開始做反應。

地震後甚至還有安撫廣播，提醒村民和周邊居民，小心接下來的餘震發生，影片PO上網，也獲得網友迴響，表示這項設計很酷，還能在必要時，發揮救生功效，讓災害降到最低。





