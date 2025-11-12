屏東山區撤離近700人 東琉航線再停航

鳳凰颱風來襲，屏東縣府撤離近七百名山區村民；東琉航線因海象不佳，船公司宣佈今（十三）日再停航。

依中央氣象署資料，昨日中午十一時許，颱風鳳凰中心位置在鵝鑾鼻的西方約一百四十公里處，預估傍晚從恆春半島登陸；屏東地區上午天氣晴朗，傍晚風力漸強。

屏東縣災害應變中心為保護山區民眾安全，陸續進行預防性撤離，至昨日下午三時止，共撤離山區村民六百九十人，其中，佳冬鄉一人、春日鄉一百三十四人、來義鄉一百四十一人、三地門鄉七十四人、滿州鄉九十九人、霧臺鄉五十八人、泰武鄉一百八十三人；收容人數有三百二十八人。

另外，受到颱風鳳凰影響，往返屏東離島小琉球船公司，十一日至十二日停航，因為海象持續不佳，且浪高達兩公尺，船公司宣佈今日再停航一天，十四日正常航行。