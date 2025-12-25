屏東山與海都是光電！蘇清泉參選縣長拚變天

▲國民黨徵召立委蘇清泉參選屏東縣長。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常會24日通過，正式提名國民黨立委蘇清泉參選屏東縣長，相隔四年再度挑戰現任縣長周春米。蘇清泉說，屏東縣長年由民進黨執政，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第三，降為倒數第二，山也光電，海也光電，已經到了該改變的時候了。

蘇清泉說，他出生於東港，身為土生土長的屏東人，對鄉土有一份無可割捨的情感，在東港行醫逾35年，明瞭屏東各行各業民生疾苦，深知縣政還有許多進步的空間，他接受徵召，將秉持鄭麗文主席「仁醫醫國」的期勉，繼續勤跑基層，做好為民服務，不負鄉親所託，為屏東全力打拚。

