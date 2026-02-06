屏東崁頂必吃老店 堅持自製比例 無添加化學成分Q彈涼麵

屏東必吃涼麵：老闆研發一年才推出的特製比例醬汁，口感濃郁且香而不膩（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

屏東旅遊必吃美食：深耕崁頂 22 年的隱藏版小吃

在屏東縣崁頂鄉中正路，一家主打銅板價涼麵、品項單純卻回客率極高的小吃店葉家涼麵，早上七點就營業，已穩定經營 22 年。這間在地小店看似樸實，一碗碗的涼麵（55-65元）卻都深藏用心。第一次到訪想點得剛剛好，不少熟客推薦以「涼麵＋味噌湯」作為經典組合：味噌湯單碗 30 元，可搭配貢丸、油豆腐、蘿蔔或綜合配料；也能再加點小菜作為更豐富一餐。

廣告 廣告

葉家涼麵的誕生，來自一場務實的轉型。今年 71 歲的葉老闆從事餐飲業超過 30 年，早期經營自助餐，長期高工時讓他開始正視體力負荷問題。與其硬撐，不如回到自己真正熱愛、也最熟悉的品項，涼麵。

美味秘訣在於細節：【葉家涼麵】堅持 30 分鐘費工煮麵工法，每日鮮製確保麵體口感勁道十足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

拒絕化學添加！揭秘 30 分鐘費工煮製的 Q 彈秘訣

店面正式開張前，葉老闆並未急著對外販售，而是先讓鄰居試吃、反覆調整，整整一年後才上市。這段「內測期」，奠定了這間崁頂麵店日後最重要的價值核心：寧可慢，也要穩定好吃。



作為店家的主打商品，葉家涼麵的涼麵看似簡單，實際卻蘊含高度工序與經驗累積。店內使用的是自行調配、向廠商訂製的專用麵體，從煮麵、降溫到完成拌製，前後流程約需半小時，全程不添加化學成分，而是透過特殊工法，讓麵條在冷食狀態下依然保持 Q 彈、不易軟爛。醬料則採用創辦人多年試吃調整出的特製比例，香濃之中帶有延綿不斷的層次感，即使天天食用也不易產生負擔。

口碑實力證明：屏東在地宮廟單次訂購 2,600 碗紀錄，展現這間崁頂小吃店在鄰里間的超人氣信賴度（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從美食沙漠到媒體報導：二代女婿接手延續崁頂老店不變初心



在號稱「美食沙漠」的崁頂，這間涼麵小吃店要被消費者看見，其實並不容易。葉老闆回憶，葉家涼麵成名的轉捩點，來自《蘋果日報》的報導，讓原本以在地客群為主的涼麵店，開始被外地遊客與返鄉族群注意到。

如今品牌已逐步交由女婿接手，角色轉變，但理念未變。每天煮麵的費工流程、不妥協的初心，也將持續延伸。而這正是葉家涼麵能走過 22 年的根本原因。

屏東銅板小吃指南：大碗涼麵＋小菜僅 100 元，平實價位享受媒體報導的知名美食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

關於【葉家涼麵】的更多資訊一次掌握



Q1：在【葉家涼麵】除了招牌涼麵，現場是否有提供溫熱湯品搭配？

A： 店內除了涼麵，售價 30 元的「味噌湯」亦是深受歡迎的經典組合。配料可選擇貢丸、油豆腐、蘿蔔，亦可選擇「綜合」混搭。不少在地老饕習慣以一碗涼麵搭配一碗味噌湯，是崁頂當地的熱門小吃標配。



Q2：若作為外帶美食或大量訂購，葉家涼麵建議的存放時間與方式為何？

A： 由於麵體不含化學防腐劑，建議購買後於兩小時內食用風味最佳。若需冷藏存放，應將醬包與麵體分開放置，並於 24 小時內食用完畢。取出後待麵條稍微退冰即可恢復 Q 彈口感，維持最佳的品嚐體驗。



Q3：欲前往【葉家涼麵】店面，應如何辨識具體位置與安排交通停車？

A： 店家位於崁頂車站附近，座落在 187 縣道中正路與興農路交叉路口，鮮明招牌緊鄰紅綠燈旁，辨識度極高。騎車前往相對便利，若開車旅客需注意該路口車流量大，建議先將車輛停放至安全開闊處再步行入店，以免影響交通。



Q4：【葉家涼麵】的小菜選擇多嗎？有哪些特色口味推薦？

A： 店內提供多達 10 種以上的精緻小菜，每份均一價 35 元。特色品項包含「煙燻豬頭皮」、「黑胡椒土豆絲」、「涼拌杏鮑菇」以及「椒麻小魚干」等，皆由老闆娘親自研發。小菜清脆爽口，與香濃芝麻醬涼麵形成完美互補，是許多顧客指名加點的必吃組合。



【葉家涼麵】

聯絡電話：088631720

營業時間：07:00–14:00（週一公休）

地址：屏東縣崁頂鄉中正路1號

官方 Facebook：https://rink.cc/tqu6b

Google 地圖：https://rink.cc/e7ybn

付款方式：現金

（最新資訊請以商家公告為準）