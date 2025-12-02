屏東工人無配備坐吊車吊掛物還嬉鬧 3廠商挨罰

（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）屏東熱帶農業特色產業園區工地近期1名工人，在無安全配備下，從4層樓高處乘坐吊車吊掛物還嬉鬧，危險行為引發熱議。職安署表示，將依職安法對3個承攬廠商開罰。

網路社群「社會事新聞影音」近期1則影片顯示，屏東縣某處工地，有1名工人坐在1綑模板上，在無安全配備下由吊車吊掛，從4層樓高空處吊至平地，快落地前還如騎馬般搖晃嬉戲，危險行為引發討論。

該工地經查證位於屏東熱帶農業特色產業園區，為屏東縣政府農業處負責工區。農業處產銷科長藍謙今天接受媒體聯訪表示，此案為工人自身行為，承攬廠商已將此人調離工區，縣府也會進行相關裁罰作業；針對廠商部分，縣府將給予扣款。縣府重申，未來會加強工地督導及管理，也會敦請承攬廠商務必加強工地教育訓練。

勞動部職業安全署南區中心說明，該影片記載日期為11月27日，上午派員前往察看時，該吊車已不在現場。經了解此處為污水處理溝造物，該案承攬廠商是有一家環保工程公司，將模板工程再交付給另一家承攬商；因結構體將完成，模板工程承攬商叫吊車工程行，將模板清運吊離現場，模板工程工人貪圖方便，違規乘坐吊車吊掛物。

南區中心表示，3個事業單位將依職安法開罰。環保工程公司及模板工程承攬商，涉及承攬管理責任，可處新台幣3萬至15萬元罰鍰；吊車工程行涉及設備違規使用，可處3萬至30萬元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1141202