屏東巴轆公園亂象多！家長抱幼兒違規溜滑梯、亂丟菸蒂 最高罰1萬

號稱「屏北旗艦共融公園」的九如巴轆公園17日正式啟用後，深受小朋友喜愛，每天都湧入不少家長帶小朋友前去遊玩，但也因此發生不少亂象。（謝佳潾攝）

號稱「屏北旗艦共融公園」的九如巴轆公園17日正式啟用後，深受小朋友喜愛，每天都湧入不少家長帶小朋友前去遊玩，但也因此發生不少亂象，如有家長抱著幼兒溜滑梯、小朋友「連環滑」，甚至在人工草地發現菸蒂等，屏縣府表示，這些行為都可能造成意外發生，請民眾勿再犯，縣府將持續加強巡查，違規者最高可處1萬元。

屏縣府指出，九如巴轆公園遊戲場有分齡設計、禁菸等7大守則，在使用方面，檸檬遊戲區適合2至5歲孩童使用，菸葉遊戲塔則僅供5至12 歲孩童使用，但近期發現不符年齡的小朋友進入菸葉遊戲塔，或有家長抱著幼兒溜滑梯，超重會讓設施負荷過重、不當使用溜滑梯恐造成墜落或擠壓而骨折，都十分危險。

在安全方面，縣府也發現小朋友在溜滑梯時會一個接一個「連環滑」，其實這是很危險的行為，縣府呼籲應在確認前方的人已經離開出口處後再出發，才能避免在出口發生推擠衝擊。

縣府進一步表示，遊戲場全面禁菸，但卻在場內的人工草地發現不少菸蒂，由於人工草地是易燃材質，亂丟菸蒂極可能引發火災，也會影響孩子的呼吸健康，依據《菸害防制法》，違規吸菸可處2000至1萬元罰鍰。

此外，縣府也提醒，公園步道屬於行人的安全地帶，嚴禁汽、機車駛入，因此為了保護散步的長輩與奔跑的孩子，違規入園者將處以500至1萬元的罰鍰，請大家將愛車停在合法停車空間。

