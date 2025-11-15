屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」上梁 打造青年返鄉與產業發展重要基地





屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」15日舉行上梁典禮，象徵工程主體結構順利完成。縣長周春米受邀參加，與國家住都中心、國土管理署及施工與監造團隊共同祝禱工程如期如質完工。周縣長說，「瑞屏安居」是屏東第一座中央投資的社會住宅，位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台1線道路等，擁有完善生活機能，是屏東城市轉型的重要里程碑。

「瑞屏安居」基地面積逾1.5公頃，興建兩棟14層住宅大樓，111年9月開工，預計於115年12月完工、116年開放申請入住，可提供520戶社會住宅，採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，打造安全、永續且便利的居住環境。社宅一樓同時設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規劃公園與友善人行空間，讓社區與周邊街區串連共融，實現真正的生活社宅。

縣長周春米表示，屏東近年來在產業建設上全面升級，高鐵屏東車站特定區、屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、六塊厝產業園區等重大開發陸續啟動，屏北地區已然成為南部半導體 S 廊帶中最具潛力的新亮點。產業快速發展的同時，更需要充足、優質、可負擔的住宅以吸引青年返鄉就業、支持企業留才，而社會住宅正是支撐這股城市能量的重要後盾。

周縣長說，除了「瑞屏安居」之外，屏東市另有兩處中央社宅即將啟動，包括 11 月 18 日動土的「永城好室」以及位於屏東榮總附近的「鶴聲好室」，三案合計將在市區提供 873 戶社會住宅，形成完整的青年安居與產業發展支撐網絡。未來，屏東縣政府將持續與國家住都中心及國土管理署合作，把關施工品質並提升管理效能，讓社會住宅成為屏東快速發展的強力後盾，更成為吸引青年返鄉、支持產業升級的關鍵力量，讓屏東在南部半導體 S 廊帶中展現城市新氣象。

國家住都中心組長陳建男表示，「瑞屏安居」是中央落實居住正義的重要示範案，未來將持續提供高品質的可負擔住宅，讓年輕人與弱勢家庭都能在屏東安心生活。透過活化土地、打造綠地開放空間與促進都市更新，社會住宅也正逐步改變城市面貌，形塑更友善的居住環境。



