屏東市今晨民宅火警 救出一男一女
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市金城街一處民宅今晨發生火警，消防局據報趕往現場，發現屋頂及4樓陽台有2人受困待援，隨即佈水線展開救援，7分鐘即控制火勢，救出一男一女，送醫無大礙。
屏東縣府消防局今(30)日清晨6時6分，接獲民眾報案屏東市金城街一處透天厝發生火警，並指有2人待救，消防局立即出動屏東、麟洛、長治分隊、第一大隊、特搜大隊及高級救護隊，共計12車27警消1役男前往搶救。
高級救護隊於6時17分先行到場，發現屋頂及4樓陽台有2民眾待救，意識清醒，無立即危險，立刻安撫他們的情緒，6時19分屏東分隊到場，隨即佈線入室搶救，火勢於6時26分控制、6時35分撲滅。
搶救分秒必爭，消防人員在6時30分許接觸到受困人員，6時38分將2人安全救出，高級救護隊救護車進行初步評估後，送往寶建醫院檢查，送醫的60歲男性、50歲女性，均無明顯外傷。起火原因仍待火調釐清。
