屏東市公所元旦升旗典禮暨健走活動 邀民眾活力滿滿迎接2026年

▲屏東市公所將於1月1日6點30分在市公所前廣場舉辦「元旦升旗典禮暨健走活動」，歡迎民眾參加。（圖／屏東市公所提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為迎接2026年新年到來，屏東市公所將於1月1日清晨6點30分在市公所前廣場舉辦「元旦升旗典禮暨健走活動」，屏東市長周佳琪和市民代表會主席林淑香歡迎民眾在新年第一天的晨曦中，以充滿活力的方式展開充滿希望的一年。

市公所表示，元旦升旗典禮特別邀請屏東市後備軍人服務協會太鼓隊帶來精彩表演開場，憲兵指揮部屏東憲兵隊負責護旗並擔任升旗手，為活動增添莊重與儀式感。升旗典禮結束後，市長周佳琪、市民代表會主席林淑香及與會貴賓將共同鳴槍，啟動全程約4公里的健行活動。

市公所指出，此次元旦健走活動與往年最大不同在於活動規則的全新設計，為鼓勵民眾確實走完全程，參與者需於「鳴槍後」在「起走點領取兌換券」、抵達「中點站」時在兌換券上「加蓋戳章」，完成全程健走回到市公所後，「憑券兌領」紀念品。紀念品保溫瓶為限量，兌完即止，期望民眾能體驗健走的健康與喜樂，也提醒民眾根據自身健康狀況決定是否參加。

周佳琪指出，此次元旦升旗典禮暨健行活動，希望藉由全民仰望國旗冉冉升起和齊聲高唱國歌的時刻，激發愛國情懷與鄉土意識，同時鼓勵健身運動，養成規律運動習慣。活動全程免費、免報名，開放自由參加，歡迎全家大小一同共襄盛舉，以熱情活力迎接嶄新的2026年。

市公所表示，為了方便民眾到場參與，台糖三街設有停車場，建議於清晨6點30分前從廣東南路轉入台糖三街進入停車。另為確保活動順利進行，1月1日上午6點30分至9點，台糖街全段封閉通行，廣東南路（台糖三街至民生路段）外側車道及民生路（廣東南路至工業路段）機慢車道將進行交通管制，也籲請駕駛者經過管制路段時注意安全。