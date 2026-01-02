屏東市公所元旦「保溫瓶之亂」！活動規劃遭質疑、害鄉親被當刁民

屏東市公所1日舉辦元旦升旗暨健走活動。 圖：翻攝自屏東市公所臉書

[Newtalk新聞] 屏東市公所1日舉辦元旦升旗暨健走活動，不過，卻因為贈品「保溫瓶」引發爭議，現場出現動線混亂、民眾推擠等狀況，引發外界對屏東市公所活動規劃與風險控管能力的質疑。屏東市市長周佳琪為國民黨籍，並將於今年選舉爭取連任。

屏東市公所準備保溫瓶，但數量不足，引發民眾不滿，場面混亂。 圖：翻攝自屏東市公所臉書

該活動以「知名品牌保溫瓶」、「限量紀念」作為宣傳重點，吸引大量民眾參加。然而，市公所在活動前未清楚說明相關配套措施，活動開始後即因人潮集中發生搶領情形，現場秩序失控，甚至傳出民眾推擠跌倒的驚險畫面。

外界指出，市公所明知活動人數難以掌控，卻未做好完整規劃。事後，公所秘書卻以「素質問題」回應民怨，更引發市民反彈，認為責任被不當轉嫁，讓參與活動的市民無端背負貪婪、失序的污名。

多位市民表示，原本只是單純參加元旦活動，卻因行政規劃失當，害鄉親被貼上「刁民」標籤，難以接受。有民眾直言，市公所未能正視問題，反而引發更大不滿，形同對市民與市譽的二次傷害。

輿論指出，此次「保溫瓶之亂」，不僅讓活動美意失焦，更進一步影響市民對公所的信任，凸顯屏東市公所在行政治理上的一大挑戰。

