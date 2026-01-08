屏東市公所敬軍慰訪 感謝駐軍戰備辛勞

記者孫建屏／綜合報導

屏東市公所今（8）日展開115年春節敬軍行程，市長周佳琪率領市公所成員前往空軍第6聯隊、空軍1指部、陸軍空降訓練中心、屏東縣後備指揮部及屏東憲兵隊等單位慰問駐軍，感謝官兵戮力戰備訓練，守護家園，並代表全體市民向國軍弟兄姐妹們表達敬意和謝忱。

屏東市公所敬軍團一行由屏東縣軍人服務站專員蔡尚武陪同，受到空軍第6聯隊聯隊長楊少將等各單位部隊長和官兵代表的熱誠歡迎。

周佳琪表示，國軍平日堅守崗位，保家衛國，社會才得以安定，民眾生活也得以安穩，對官兵的辛勞和付出特別表達感佩；春節敬軍活動不僅是代表全體市民對國防的支持、國軍的關懷，更傳達「軍愛民、民敬軍」及「軍民一家親」的精神，也希望藉此提前向每一位弟兄姐妹們賀節，祝福在新的一年「一馬當先」、「馬到成功」。

屏東市公所115年春節敬軍團今日慰訪空軍第6聯隊等駐軍，提前向國軍官兵致賀佳節。（屏東縣軍人服務站提供）

屏東市長周佳琪（左）致贈空軍第6聯隊春節慰問金。（屏東縣軍人服務站提供）

敬軍團的慰訪受到屏東縣後備指揮部官兵代表的熱誠歡迎。（屏東縣軍人服務站提供）