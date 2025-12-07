屏東市出現群聚飆車？警到場車停路邊 將調監視器追查

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市屏東榮總旁道路，今(7)日凌晨傳出有人群聚飆車，疑似2輛機車競速影片還在網路社群流出，指改裝車競速，排氣管隆隆聲擾人清夢；屏東警分局說明，出動快打部隊到場時，車輛均僅停在路邊，將調閱監視器畫面進一步調查。

屏東警分局今(7)日凌晨1時30分許接獲報案，指稱屏東市屏東榮總醫院旁道路疑似有人群聚競速，警方隨即啟動快打部隊到場查處，結果到場時發現，報案提及的男子車輛只停放在路邊，並無行駛或從事競速情形。

警方強調，為查明實際情形，已調閱周邊監視器畫面，並通知相關人員到案說明，以完整釐清案情。

屏東警分局大同派出所說明，於道路上從事競速行為違反《道路交通管理處罰條例》第43條第3項，可處駕駛人新台幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕照。警方將持續加強巡邏取締，呼籲民眾切勿從事競速飆車等危險駕駛行為，共同守護用路人安全與社區安寧。

