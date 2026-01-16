屏東市區民宅凌晨惡火 獨居男傷重送醫不治

屏東市中正路一間位在巷子裡的透天厝凌晨發生大火，屋主王姓男子被救出來時意識不清，送醫搶救仍宣告不治。（圖：屏東縣消防局提供）

屏東市中正路今天（15日）凌晨發生住宅火警，獨居的58歲王姓男子受困屋內，被消防人員救出來時意識不清，送醫搶救仍宣告不治，火警原因有待消防局調查釐清。

發生火警的是位在屏東市中正路一處巷子裡的透天厝，屏東縣119勤務中心凌晨0點50分接獲報案後，出動屏東、長治、麟洛以及特搜大隊總共11車27人前往滅火。

屏東市一間透天厝凌晨發生大火，火勢猛烈。（圖：屏東縣消防局提供）

消防人員抵達現場時，一樓已經全面燃燒、火勢猛烈，立即佈水線灌救，並同步進入火場搜救，現場救出58歲的王姓男子，緊急送醫搶救仍宣告不治，火勢在1點30分撲滅；當地里長表示，王姓男子獨居，平時以撿拾資源回收為生，屋內堆放許多雜物，詳細的火警原因有待消防局火調人員調查鑑定。（溫蘭魁報導）