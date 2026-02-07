屏東市場「10鼠狂嗑豬肉」仍在售！掀安鼠之亂陰影 衛生局出手

網友見市場攤商豬肉遭10隻老鼠啃食，竟仍被老闆販售，相當不衛生。圖／翻攝自Threads@tomie_81

近期一名網友拍下屏東某蔬果市場外豬肉攤畫面，見10隻老鼠爬上攤位，站一排大啖豬肉，被形容如「尾牙大餐」，不過老闆仍將該批豬肉吊起來繼續賣，令網友大嘆「真的會吐死」；不僅如此，網友發現，近期市區到處可見老鼠狂竄，擔憂漢他病毒風險，對此專家說明病毒傳播鏈，呼籲應落實「防鼠3不」原則。

民眾在社群分享於屏東蔬果市場外豬肉攤，驚見檯面上有10隻老鼠正在享受豬肉，不過事後老闆竟「裝沒事」，將豬肉吊起繼續販售，相當噁心；貼文曝光，遭網友擔憂會引發漢他病毒。

廣告 廣告

而該畫面事實上發生於去年6月，不過近期北市大安區爆發漢他病毒死亡案例，遭民眾聯想；對此，豬肉攤老闆表示，當時並沒有看到老鼠，且自己每天都會清潔攤位，認為菜市場貓、狗、老鼠本就很多，屏東縣衛生局接獲通報後並立即派員至現場，指出如違規事證明確，將依同法第44條規定命業者限期改正，屆期不改正則處6萬元以上2億元以下罰鍰。

民眾見攤販豬肉遭老鼠啃食，仍被老闆販售。圖／翻攝自Threads@tomie_81

回顧北市大安區1月8日一名70多歲男性因咳喘、低血壓，經就醫治療，仍出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，短短5天，就因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，成台灣近25年首例漢他病毒死亡案例，又被形容成「安鼠之亂」。

不過不僅大安森林公園遭點名滿是老鼠、松鼠，包括台北捷運車廂、地下停車場、東區鄰近等公園，均出現老鼠身影，遭民眾擔憂近期大量老鼠在市區到處竄跑，會引起病毒傳播。

民眾發現北市近期老鼠爆增，就連台北捷運車廂也遭老鼠入侵。圖／翻攝自Threads@kyeh318

疾管署副署長林明誠回應此為「常見迷思」，指出老鼠為漢他病毒的重要病媒，而老鼠本就高度適應人口密集都市環境；另外台大環境與職業健康科學研究所所長蔡坤憲也表示，漢他病毒長期存在於台灣，主要宿主為「溝鼠」，透過其糞便、尿液、唾液或污染塵土傳播，而溝鼠常出沒於餐飲業附近水溝，便可沿水管與孔縫入侵室內。

提醒民眾應落實居家防鼠不讓鼠來、不讓鼠住、讓鼠吃「3不策略」，封閉鼠道、整理環境並斷絕糧食。圖／疾管署

因此蔡坤憲提醒，民眾應注意居家防鼠路徑，落實不讓牠來、不讓牠吃、不讓牠住「防鼠3不」原則，另外清潔水溝前，應先以稀釋漂白水消毒並配戴口罩，呼籲妥善收納食物與廚餘、定期清潔環境，才能降低鼠類停留與感染風險。



回到原文

更多鏡報報導

不只快煮壺謎樣用途！日飯店盤點房客4大NG行為：拿走這物恐觸法

藥品也要大掃除！注意這5類需回收、藥水勿倒馬桶 處理方式一次看

身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的

吳宗憲憶袁惟仁最後作品竟是「周杰倫神曲」！ 曝秘密群組「每一年都匯款」