屏東市攜手3大宮廟助弱勢過好年14年不間斷

▲屏東市公所與縣府舉辦「春節送暖－歲末關懷活動」，市長周佳琪、縣府社會處長劉美淑前往宮廟發送紅包與幸福禮包。（圖／屏東市公所提供）

[NOWnews今日新聞] 屏東市公所與屏東縣政府攜手辦理的「春節送暖－歲末關懷活動」，今（8）日溫馨登場，縣府社會處長劉美淑與市長周佳琪親赴屏東市聖帝廟慈鳳宮、玉皇宮及都城隍廟三地發送紅包，透過宮廟善心挹注與公部門合作，將關懷與祝福送到弱勢家庭手中，為寒冬增添暖流。

▲聖帝廟慈鳳宮、玉皇宮及都城隍廟長期支持公益，攜手挹注善款助弱勢家庭。（圖／屏東縣政府提供）

今年活動已邁入第14年，三大宮廟共同支持，結合民間慈善能量，擴大辦理規模，讓愛心在農曆春節前夕深入屏東市每一戶低收入家庭。今年共約1,190戶家庭受惠，發出119萬元禮金；除紅包外，每戶還獲贈「佳幸福禮包」，內含「馬上屏安」紅包袋與象徵好兆頭的「馬上抱富」一元復始小卡，寓意新的一年平安順遂、福氣到來。

▲市長周佳琪親赴屏東市聖帝廟慈鳳宮、玉皇宮及都城隍廟三地發送紅包，將關懷與祝福送到弱勢家庭手中。（圖／屏東市公所提供）

發放儀式上，並向聖帝廟慈鳳宮董事長陳沈碧蓮、玉皇宮主委陳懿惠、都城隍廟主委王家銘及投入服務的志工團隊表達誠摯感謝。周佳琪表示，活動能持續14年不間斷，仰賴地方信仰團體長期投入與善心支持，不僅提供實質幫助，更傳遞社會溫情與希望，讓弱勢家庭在年節前感受到滿滿關懷。

同時也呼籲更多企業、團體與個人共襄盛舉，以實際行動回饋社會，匯聚更多資源照顧需要幫助的市民。屏東市公所未來將持續結合各界力量，打造更友善、有溫度的城市，讓送暖行動年年延續，讓愛照亮城市每個角落。

