屏東市新春市集交通惹議 縣府、警方建議改地點 公所提折衷辦法

屏東市新春市集舉辦相關單位進行研議。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所去年在永福路、中山路封路舉辦新春市集吸引了大批民眾前往參加，雖然相當有年味，但因為交通問題，引起部分民眾有意見，縣府建議改地點舉辦，但市公所認為計畫已定，今天邀集縣府相關單位、警察局、公路局協調，以降低衝擊。

屏東市新春市集往年皆因為主辦單位、地點等問題停停辦辦，也曾經被警方取締而停辦，去年屏東市公所克服了各項困難以慈鳳宮為中心在屏東市永福路、中山路等路段封路舉辦，有近200攤的商家設攤，共計7天，吸引了大批的民眾參加，氣氛熱烈，也讓屏東市充滿了年節的氣氛，民眾反映良好，也期望今年持續辦理。

廣告 廣告

不過去年封路辦市集也引起爭議，加上民眾亂停車，讓今年的活動舉行充滿變數，縣府希望不要在永福路及中山路等交通要道辦活動，最好改在其他不會影響交通的地點舉行，今天屏東市公所邀請相關單位研議，希望降低衝擊。

屏東市公所表示，因為計畫已定，原則不改變地點，去年中山路封路對交通影響大，今年則封一半，車輛仍可通行，要求廠商再詳細規劃交通疏導計畫，對於攤商佔用人行道或騎樓的情形絕不允許，違者開單告發，希望降低對附近交通的衝擊。

屏東縣交通隊則對於在慈鳳宮舉辦新春市集仍有意見，認為該區在交通要道，不適合辦市集，尤其是近期違規停車嚴重，會引來附近商家抗議，請主辦單位要注意。

屏東市新春市集今年的管制圖仍在修正。(記者葉永騫攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光

