屏東市歸園第三納骨塔上樑 周佳琪盼今年完工啟用

▲屏東市長周佳琪（中）參加歸園第三納骨塔工程上樑儀式。

總經費一億兩千六百多萬元的屏東市歸園第三納骨塔工程，六日上樑；屏東市長周佳琪表示，上樑象徵建築主體結構完成，朝今年完工、啟用目標前進。

周佳琪指出，歸園新建第三納骨塔共三層，建築總面積共一千六百五十八平方公尺，環境寬敞明亮、整潔清幽，採綠建築設計，總經費新臺幣一億兩千六百七十萬元，工期五百五十日曆天，完工後預計可新增納骨櫃位兩萬兩千兩百多個及神主牌位五千兩百餘座，建構完善安奉空間，讓市民有更清淨的追思場域。

屏東市公所近年持續推動殯葬業務精進與改革，除完成歸園週邊空地綠化工程、建置光電停車場外，也同步強化殯儀館各項設施與服務品質，包括加強火化爐具維修保養，維持設備妥善率，以因應民眾使用需求；同時於殯儀館園區規劃設置環保庫錢爐，改善露天燃燒庫錢所衍生之空氣污染問題，兼顧祭祀需求與環境保護。

在數位服務方面，屏東市公所已建置完整殯葬資訊管理系統，提供線上預約火化、即時火化進程查詢、歸園納骨櫃空位查詢、祖先納骨櫃位置查詢及線上追思等功能，透過數位化流程簡化行政作業，提升治喪期間的便利性與服務效率。

周佳琪表示，歸園為屏東市重要殯葬園區，未來將持續進行既有建物與設施的修繕優化，並以歸園園區為核心，便利後續祭祖與追思，為市民打造更完善、友善且具尊嚴的殯葬環境。