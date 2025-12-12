屏東市華正路推動人本交通環境 引來交通亂象及暗藏凶險批評聲浪

屏東市華正路取消機車道，增設行人步道及停車彎，引來交通亂象及暗藏凶險的疑慮。

屏東市華正路取消機車道，增設行人步道及停車彎，引來交通亂象及暗藏凶險的批評聲浪！立委鍾佳濱服務處十二日邀相關單位會勘，決由屏東縣府與屏東市公所廣徵民意後，報內政部國土管理署進行修正。

屏東市和平國小提案設置通學步道，獲內政部國土管理署補助，月初由屏東市公所於華正路劃設標線型人行道；鍾佳濱服務處接獲市民代表王芬里、中正里長李育丞等人反映，瑞光路到莊敬街的華正路段，過寬的人行道壓縮行車空間，出現安全疑慮！

鍾佳濱服務處十二日邀請國土署、屏東縣府、屏東市公所等相關單位現場會勘，眾人發現非交通尖峰時刻路口已有塞車狀況，且有民眾將新增供停車的停車彎，當做機車道行駛，更有不少民眾將機車騎到人行道，亂象叢生。

王芬里、李育丞表示，支持人行道設置，但該路段路口短湊，車流量大，新設人行道及停車彎卻取消機車道，導致汽機車爭道，碰撞風險及塞車問題更加嚴重；且該路段救護車經常通行，車道縮減可能造成通行困難，影響急救速度。

縣議員曾義雄、屏市民代表任峻賢及前議員李清聖也到場關心，並表達如果沒有完善的設計及標示，反而可能使行人暴露在更大的危險中。

國土署南區都市基礎工程分署主任劉柏儀認為，道路安全是首要考量，如果有安全疑慮，包含當地交通動線的實際狀況，地方政府可因地制宜適當調整；縣府交旅處綜合規劃科長張恭文說，現況劃設的道路標線及功能還不夠直觀，會讓民眾不清楚用途，將請屏東市公所增加標誌及標語提醒，並加強宣導。

案經討論後決議由屏東縣府與屏東市公所廣徵民意後，在兼顧行人安全、汽機車通行及停車空間的前提下，研議改善方案提報國土署修正。