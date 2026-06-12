屏東市長人選底定 牽動議員選情

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屏東縣議員梁育慈（前排右一）將代表民進黨參選屏東市長，除扭轉藍綠選情氣勢，對國民黨籍現任市長周佳琪（前排左一）造成一定威脅，也將連帶牽動縣長選情。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣黨部徵召縣議員梁育慈參選屏東市長，地方形容「最強選將」，不僅扭轉藍綠氣勢、對國民黨籍現任市長周佳琪造成一定威脅，也連帶牽動縣長、縣議員第一選區選情，政壇人士分析，藍綠布局可能有大變動。

屏東縣綠色執政逾20年，但首善之區屏東市一直是藍營大票倉，民進黨至今未曾拿下市長寶座，在周佳琪早早確認爭取連任時，民進黨人選一度難產，對整體士氣有一定打擊，但在距離大選剩6個月之際，綠營推出強棒梁育慈，瞬間扭轉雙方選情氣勢。

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梁育慈台大政治系畢業，曾任台北市議員梁文傑辦公室主任、立委林楚茵特助，4年前返鄉參選第一選區（屏東市）議員，初試啼聲便以最高票當選。對此，地方人士說，屏東市東區、北區是傳統文教區，也是國民黨本命區，居民多為社經地位較高的中產階級，而以梁的學經歷來看，想搶這2區的票不無可能。

地方人士指出，周佳琪擁有現任優勢、黨內資源，且在市長任期勤跑基層服務，深獲不少好評，地方看好連任機會很大；但在梁育慈參戰後，以選票脈絡分析，梁不僅對周造成一定威脅，還連帶牽動縣長與第一選區議員選情。

梁育慈今年2月向縣黨部登記參選縣議員拚連任，當時加上她共有6人登記，由於民進黨這次採開放參選，而第一選區應選12席，外界都稱「不好選」，而今梁轉戰選市長，不僅讓同選區同志鬆了一口氣，以她的人氣與支持度也一定能拉抬縣長周春米選情。

反觀國民黨，不僅有7人登記參選第一選區，縣黨部至今都還沒確定要開放參選或初選，搞得登記選將人心惶惶，有人透露，若屆時「提名過度」，在票源分散的情況下，只能先顧自己，也就是「不能與政黨綁得太死」。

地方人士分析，基層心聲暴露藍營潛在危機，縣市長聯合競選能以單一選區氣勢帶動大盤，進而連動複數選區選情水漲船高，而今綠有此優勢，藍要加把勁。