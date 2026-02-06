屏東市長選戰 民進黨無人登記參選

民進黨屏東縣基層公職人員選舉參選登記，6日是最後一天，現任議員潘芳泉（左）、黃建溢（右）一早前往登記。（羅琦文攝）

國民黨籍屏東市長周佳琪尋求連任，她表示，維持自己的節奏，把重心放在市政推動，抱著「以民為本」的心全力以赴。（羅琦文攝）

民進黨屏東縣黨部2日至6日辦理縣議員與鄉鎮市長選舉登記作業，結果屏東市長無人登記參選。縣黨部昨日表示，將交由執委會討論，由主委徵詢有意願且有能力的人選，強調屏東市長選戰絕不缺席。對此，國民黨籍屏東市長周佳琪表態爭取連任，強調將把重心放在市政的推動，以實質建設爭取選民認同。

屏東市人口數共19萬1303人，占全縣近四分之一，然而綠營市長人選卻難產。地方人士指出，黨部在登記啟動前便曾私下徵詢多位人選，但最終卻無人登記，顯示藍營長期在屏東市經營有成，現任市長周佳琪本屆表現亦佳，許多綠營人士不想打沒把握的仗。

民進黨基層黨工表示，屏東市戰略地位至關重要，若最後演變成國民黨「同額競選」，對綠營而言是顏面盡失，「輸人不輸陣」，民進黨絕對要派人應戰。

針對自家陣營無人登記參選屏東市長，縣黨部回應，農曆春節後將召開執委會，再委由主委針對有意願且具能力者重點徵詢，甚至不排除與無黨籍人士合作，一定會對屏東市民負責，推出最優質的參選人。

對此，藍營代表周佳琪表示，目前維持自己的節奏，把重心放在市政推動，全力將自己規畫的工作如期如質完成。對於選戰則抱持「順其自然」與「以民為本」的心態面對，她會將民意反映轉化為具體政績，以實質建設爭取選民認同。

相較於屏東市的冷清、其他鄉鎮多維持1人登記的穩定局勢，唯獨內埔鄉競爭激烈，分別有屏東縣政府客務處前處長李明宗以及內埔鄉民代表鍾育杰登記參選。縣黨部表示，針對競爭激烈的選區，後續將先行內部協商，若雙方僵持不下，則將透過民調初選決定最終提名人選。