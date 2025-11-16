屏東市首屆「佳舞祭」總獎金15萬 高手尬舞全場High翻

屏東市首屆「佳舞祭」高手雲集，盡情尬舞全場High翻。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東市公所舉辦首屆「屏東佳舞祭」，祭出總獎金高達15萬，吸引全臺各地舞林高手於齊聚千禧公園同台較勁，百人海選中各選手展現精湛舞技，點燃全場熱情，吸引民眾駐足觀賞。

活動開幕首先由屏東戰隊帶來熱烈演出，現場氣氛High到高最點。而接著上場的演出，則是由市長周佳琪與當地的里長、社區理事長及舞蹈教室小學員們攜手合作，共同上演「庄頭開場秀」，展現出社區居民的熱情，同時也展現周佳琪親民活力的一面。

廣告 廣告

比賽競技為活動掀起最高潮，各路舞蹈界的頂尖高手施展高超舞技，參賽者表示，感謝市公所建構競賽舞台，聘請專業評審進評比，讓街舞愛好者有機會互相學習與交流，整場競賽就像是一場技藝與創意的巔峰對決。

競技舞台熱鬧不斷，周邊的系列活動同樣精彩萬分，7梯次的塗鴉體驗工作坊由塗鴉設計老師親自指導，吸引許多親子家庭參與，體驗街頭藝術文化。而HIPHOP舞蹈感覺培養工作坊，讓市民與專業舞者共同感受音樂節奏，釋放舞蹈能量。

另外，免費舞蹈遊戲攤位前，民眾大排長龍，大夥興致勃勃體驗舞蹈遊戲樂趣。此外，還有在地美食、創意小物與趣味體驗等50個文創市集攤位，帶來既美味又有趣的市集。現場也設有打卡贈好禮活動，民眾只需參加現場打卡，即可領取限量市集現金抵用券。

市長周佳琪表示，市公所團隊精心籌劃首屆「屏東佳舞祭」，特別設置了「排舞賽」與「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」，為舞蹈愛好者提供相互較量與共同成長的舞台，讓大家分享創意與技術，更促進各地街舞文化的交流與融合，期盼通過這場極具視覺震撼力的盛會，彰顯屏東市充滿朝氣、熱情和不斷向上的城市風貌，進一步提升地方魅力與文化底蘊。

市公所指出， 「屏東佳舞祭」排舞賽共計38隊參與，「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」則有162位選手角逐，比賽結果排舞賽由Matata奪冠，抱回3萬元獎金。亞軍OVER THE TOP、季軍Swift Lockerz，並由珍愛舞動班獲得在地精神獎。

屏東市首屆「佳舞祭」高手雲集，盡情尬舞全場High翻。（記者毛莉攝）

「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」則是經過4輪的競賽比拼，最終由小蔣獲得評審青睞，得到冠軍殊榮，可獲得2萬5仟元獎金；亞軍Tony、季軍維尼。小蔣亦表示，感謝公所團隊辦理「屏東佳舞祭」，提供舞台讓參與者展現自我與舞技，期待未來能持續舉辦，成為屏東市特有的街舞風潮。