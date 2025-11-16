屏東市首屆「佳舞祭」總獎金15萬 高手尬舞全場High翻
記者毛莉／屏東報導
屏東市公所舉辦首屆「屏東佳舞祭」，祭出總獎金高達15萬，吸引全臺各地舞林高手於齊聚千禧公園同台較勁，百人海選中各選手展現精湛舞技，點燃全場熱情，吸引民眾駐足觀賞。
活動開幕首先由屏東戰隊帶來熱烈演出，現場氣氛High到高最點。而接著上場的演出，則是由市長周佳琪與當地的里長、社區理事長及舞蹈教室小學員們攜手合作，共同上演「庄頭開場秀」，展現出社區居民的熱情，同時也展現周佳琪親民活力的一面。
比賽競技為活動掀起最高潮，各路舞蹈界的頂尖高手施展高超舞技，參賽者表示，感謝市公所建構競賽舞台，聘請專業評審進評比，讓街舞愛好者有機會互相學習與交流，整場競賽就像是一場技藝與創意的巔峰對決。
競技舞台熱鬧不斷，周邊的系列活動同樣精彩萬分，7梯次的塗鴉體驗工作坊由塗鴉設計老師親自指導，吸引許多親子家庭參與，體驗街頭藝術文化。而HIPHOP舞蹈感覺培養工作坊，讓市民與專業舞者共同感受音樂節奏，釋放舞蹈能量。
另外，免費舞蹈遊戲攤位前，民眾大排長龍，大夥興致勃勃體驗舞蹈遊戲樂趣。此外，還有在地美食、創意小物與趣味體驗等50個文創市集攤位，帶來既美味又有趣的市集。現場也設有打卡贈好禮活動，民眾只需參加現場打卡，即可領取限量市集現金抵用券。
市長周佳琪表示，市公所團隊精心籌劃首屆「屏東佳舞祭」，特別設置了「排舞賽」與「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」，為舞蹈愛好者提供相互較量與共同成長的舞台，讓大家分享創意與技術，更促進各地街舞文化的交流與融合，期盼通過這場極具視覺震撼力的盛會，彰顯屏東市充滿朝氣、熱情和不斷向上的城市風貌，進一步提升地方魅力與文化底蘊。
市公所指出， 「屏東佳舞祭」排舞賽共計38隊參與，「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」則有162位選手角逐，比賽結果排舞賽由Matata奪冠，抱回3萬元獎金。亞軍OVER THE TOP、季軍Swift Lockerz，並由珍愛舞動班獲得在地精神獎。
「ALLSTYLE 1 on 1 BATTLE 賽」則是經過4輪的競賽比拼，最終由小蔣獲得評審青睞，得到冠軍殊榮，可獲得2萬5仟元獎金；亞軍Tony、季軍維尼。小蔣亦表示，感謝公所團隊辦理「屏東佳舞祭」，提供舞台讓參與者展現自我與舞技，期待未來能持續舉辦，成為屏東市特有的街舞風潮。
其他人也在看
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 14 小時前
成大醫院響應世界糖尿病日 「五指承諾」宣誓共創健康續航力
11月14日為「世界糖尿病日」，成大醫院14日舉辦「職場支持力，就是糖友續航力」活動，響應聯合國世界糖尿病日主題「糖尿病與健康」，並聚焦「糖尿病與職場」議題，倡議全社會共同關注糖尿病患者在生活與工作中面臨的挑戰，透過理解與支持，攜手打造更友善的健康環境。活動現場舉行「五指承諾」宣誓儀式，參與人員齊舉右手，朗誦「理解、接納、關心、促進、行動」五大行動口號，象徵打造糖友友善職場的決心。活動安排包括根秀欽老師主講「幸福職場五力圈」講座，分享職場支持糖友的實務策略；以及陳怡臻教練帶領的「椅子肌力＋彈力帶運動」體驗，鼓勵民眾在工作之餘適度活動筋骨，養成職場健康習慣，現場氣氛熱絡、互動溫馨。成大醫院糖尿病防治中心歐弘毅主任指出，糖友在日常生活中需嚴謹控糖，而在工作環境則可能面臨外界的誤解或不便，進而影響心理健康與自信心。歐主任呼籲：「職場的理解與支持，是糖友持續健康生活的關鍵續航力。」友善的職場環境，能讓糖友穩定病情、獲得適當照護，維持良好的工作表現與生活品質。糖尿病照護不僅限於醫療，更需要職場、家庭與社會共同支持，才能讓糖友無後顧之憂地穩健前行。透過此次活動，成大醫院喚起更多對糖友處境的理解與尊台灣好新聞 ・ 1 天前
台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與
中部中心／綜合報導台中梧棲浩天宮，已經有超過三百年歷史，舉辦一場學術研討會，邀請來自全國各地的學者，從文化、管理到數位轉型等面向，深入探討媽祖文化的現代意義，浩天宮也宣布，將在明年，舉辦為期7天的，徒步北港進香活動。講堂內，眾人全神貫注，一同沉浸在講座當中。參加民眾：「我今天來參加活動，也是一起來幫忙，也可以認識更多媽祖的一些信仰，跟一些媽祖的生平。」台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與（圖／民視新聞）台中市梧棲區浩天宮，歷史悠久，已經有300多年文化，廟方在今年首度舉辦了，學術研討會，邀請來自全國各地專家學者，共同探討，歷史文化、寺廟經營以及宗教數位轉型等重要研究。梧棲浩天宮主委王經綻：「今天辦理"浩天宏圖"學術研討會，我們希望將媽祖的珍貴資料，好好整理，也讓更多人了解浩天宮的來龍去脈，體會到大庄媽，為什麼對五十三庄這麼重要。」參加民眾：「之前有參加過，媽祖文化的論壇跟研討會，自己從小也就有跟隨媽祖文化的信仰，也在過程中跟著老師一起學習。」梧棲浩天宮明年農曆3/10 將展開為期7天徒步北港進香活動（圖／民視新聞）廟方同時也在研討會上宣布，將在明年展開為期7天的徒步北港進香活動。梧棲浩天宮主委王經綻：「明年丙午年，農曆的三月初十，浩天宮大庄媽要起駕，徒步7天往北港進香，是我們地方一年一度重要的盛事。」台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇：「我覺得對將來台中港的發展，港區的繁榮，一定有很大的促進作用。」主委也表示，浩天宮，不單單只是一間宮廟，承載了文化記憶，同時也凝聚地方情感。原文出處：台中梧棲浩天宮辦「學術研討會」 各地專家學者到場參與 更多民視新聞報導洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂民視溫情短劇「媽祖在人間」啟動！今舉行祈福記者會把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度民視影音 ・ 16 小時前
鳳凰颱風過後人潮爆發！臺中國際花毯節將突破百萬參觀人次 農特產品銷售飆破一千伍佰萬元
圖▲中臺灣農業行銷展售會，銷售額已突破 1,500萬元。(圖/臺中市政府觀光旅遊局提供) 【記者張嘉誠／綜合報 […]民眾日報 ・ 12 小時前
「2025新北歡樂耶誕城」開跑 周邊璀璨燈海亮起繽紛耀眼
眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日晚間熱鬧登場，以精彩絕倫的「耶誕馬戲開城SHOW」拉開馬戲大幕！開城SHOW由震撼全場的奇幻馬戲大秀率先登場，融合華麗燈光與精湛特技，營造繽紛歡樂的節慶氛圍。啦啦隊女神李雅英隨後與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，與新北市長侯友宜熱情互動，掀起現場一陣熱烈歡呼，現場氣氛嗨到最高點。侯友宜市長隨後偕同各局處首長及貴賓完成點燈儀式，宣布為期45天的耶誕系列活動正式開跑，周邊璀璨燈海同步亮起，為新北歡樂耶誕城點亮最繽紛耀眼的序幕。「2025新北歡樂耶誕城」今年與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，共同打造一場童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會，今(14)晚首先進行「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」，以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾。活動更呼應「馬戲團嘉年華」主題，特別加碼《夢想啟航・飛行馬戲團》大秀，演出以「夢想啟航」為意象，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與視覺光舞秀，打造出全臺唯一「空中×地面」雙軸互動式演出，讓現場民眾彷彿置身台灣好新聞 ・ 1 天前
雲林跨年晚會盛況登場 超狂卡司七千發煙火迎新年
雲林跨年晚會虎尾盛況登場 超狂卡司六分鐘煙火迎新年 （觀傳媒雲林新聞）【記 […]觀傳媒 ・ 1 天前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 12 小時前
2025東京耶誕去哪玩 最美點燈、限定市集、冬季浪漫活動一次收
東京的冬天，一到耶誕季就化身成閃閃發光的夢幻樂園，從東京車站旁丸之內大道，到六本木與澀谷街頭，每個角落都閃爍著溫柔的燈光與節慶浪漫！從香檳色夢幻的丸之內點燈、泡泡與飄雪組成的MIDTOWN CHRISTMAS，以及魔幻藍色隧道的青之洞窟SHIBUYA、東京冬夜必看的六本木之丘耶誕點燈，到東京晴空塔化身巨型椰蛋樹，想感受東京冬日的浪漫氣息就趁現在！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
G-Star 2025《幻獸帕魯Mobile》首次開放試玩！玩家排2.5小時心得曝光
KRAFTON, Inc.於 2025 年 11 月 13 日至 16 日，在韓國釜山 BEXCO 舉行的國際遊戲展「G-STAR 2025」中，展示旗下新作《幻獸帕魯 Mobile》及多項互動活動，現場吸引大批玩家熱烈參與！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「不能錯過這班車！」母大雨中背孩狂奔趕治療…公車駕駛長1舉暖爆
入秋後的大雨常讓通勤節奏打亂，卻也讓城市裡的微光更加動人。台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮於10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化。現場多位獲獎駕駛分享暖心故事，其中一段「為了孩子不能錯過這班車」的雨中場景惹鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 1 天前
萬華「新日常」開箱！艋舺生活季登場 邀五大在地品牌轉譯茶室、古著、植物美學
臺北市政府文化局副局長劉得堅表示，萬華是臺北最早發展的地區之一，擁有豐富的歷史底蘊與多元生活樣貌。本次「2025艋舺生活季」以《新日常開箱》為主題，旨在透過「開箱」形式，將在地日常風景轉化為文化展現，讓市民重新看見在地生命力。劉得堅副局長肯定龍山文創基地多年來在青年創業與地方合作上的努力，將「文化走入生活」的理念實踐於社區。龍山文創基地計畫主持人洪文和也指出，活動不僅呈現街區店家故事，更與國立臺北教育大學文創系合作，在12月6日「禮物市集」推出「節慶暖意」主題包裝設計，讓學界創意走入真實場域。五大在地品牌參展：從茶飲、古著到下午酒場本次展覽邀集五間深耕在地的特色品牌，從不同角度展現萬華的生活風格：Tree.DA² 茶飲： 以手寫字傳遞祝福，讓飲料成為日常小禮物。Crystal Rose Ribbon 緞帶專賣： 運用臺灣製緞帶展現生活美學。日本の進口衣： 將舊衣再利用賦予新生，實踐永續。原生態工作室： 以生態瓶與香氛設計傳遞療癒力量。萬華世界下午酒場： 以酒飲與交流打造午後的輕鬆風景。展區設有「互動撕紙」與「拍照打卡區」，民眾可透過社群完成指定步驟，獲得「心意卡片」與限定紀念印章，留下台灣好新聞 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 6 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 17 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 8 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 1 天前