屏東市「歡樂馬」小提燈首度亮相 1萬5千份全市國小及幼兒園學童全都有 2千份限量民眾索取

▲屏東市公所今年推出全新設計的「歡樂馬」小提燈，今（13）日於鶴聲國小首度亮相。（圖／屏東市公所提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】迎接馬年到來，屏東市公所今年推出全新設計的「歡樂馬」元宵小提燈，今（13）日於鶴聲國小首度亮相，並將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約1萬5,000份，提前為孩子們送上年節祝福，陪伴學童迎接歡樂的假期。

屏東市長周佳琪指出，「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年的喜悅與祝福。提燈設計也融入互動巧思，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

在造型細節上，「歡樂馬」也巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生。同時，市公所也持續將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需使用電池即可點亮，讓孩子在歡度節慶的同時，也學習珍惜資源、友善環境。

周佳琪市長表示，元宵節是傳承文化、凝聚情感的重要節慶，期盼透過結合城市風景與環保巧思的小提燈，陪伴孩子留下溫暖的童年回憶，也讓屏東的城市故事在燈影中持續傳承。

屏東市公所表示，「歡樂馬」小提燈除了發送給小朋友之外，公所也準備限量2000個小提燈，預計在一月底開放給市民索取，數量有限，索完為止。最新領取資訊，請隨時關注屏東市公所臉書及官網。