屏東市「瑞屏安居」社宅上梁 520戶預計116年開放申請入住

屏東縣長周春米（中）受邀參加「瑞屏安居」社宅上梁典禮。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣第一座中央投資的社會住宅「瑞屏安居」，十五日舉行上梁典禮，預計一一六年開放申請入住，可提供五百二十戶社會住宅，屏東市另有兩處中央社宅即將啟動，三案合計將在市區提供八百七十三戶社會住宅。

屏東市中央社會住宅「瑞屏安居」，十五日舉行上梁典禮，象徵工程主體結構順利完成；屏東縣長周春米受邀參加，與國家住都中心、國土管理署及施工與監造團隊共同祝禱工程如期如質完工。

「瑞屏安居」位處屏東市蛋黃區，鄰近屏東演藝廳、屏菸1936文化園區、台一線道路等，擁有完善生活機能；基地面積逾一點五公頃，興建兩棟十四層住宅大樓，一一一年九月開工，預計於明年十二月完工、一一六年開放申請入住。

該處社宅採綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震標章等高規格設計，並導入智慧停車與物業管理系統，打造安全、永續且便利的居住環境。社宅一樓同時設置托嬰中心與兒童遊戲區，並重新規劃公園與友善人行空間，讓社區與周邊街區串連共融，實現真正的生活社宅。

周春米說，除了「瑞屏安居」之外，屏東市還有「永城好室」及「鶴聲好室」兩處中央社宅，將於十八日動土，三案合計將提供八百七十三戶社會住宅，形成完整的青年安居與產業發展支撐網絡。

周春米指出，希望社會住宅成為屏東快速發展的強力後盾，更成為吸引青年返鄉、支持產業升級的關鍵力量，讓屏東在南部半導體s廊帶中展現城市新氣象。

國家住都中心組長陳建男表示，「瑞屏安居」是中央落實居住正義的重要示範案，未來將持續提供高品質的可負擔住宅，讓年輕人與弱勢家庭都能在屏東安心生活。