屏東幸福公園「不幸福」？身障鞦韆遭鐵鍊鎖死 身障童眼巴巴看人玩

身障鞦韆遭鐵鍊鎖死，身障童眼巴巴看人玩惹鼻酸。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東市打著「全齡共融」旗號的幸福公園，近日竟爆出「歧視身障兒」爭議！民眾檢舉，公園內唯一一座專為輪椅使用者設計的身障鞦韆，竟然被粗大的鐵鍊與鎖頭牢牢鎖死，導致身障孩子來到現場卻「求助無門」，只能坐在輪椅上，眼巴巴看著其他小朋友開心嬉戲。這幕景象被民眾拍下上傳，諷刺公園美名「幸福」，實則讓身障家庭感到「很不幸」，引發各界熱議。

屏東縣議員李世斌等民代接獲民眾陳情後，前往現場實地勘查。只見這座造價不菲、宣稱能讓輪椅族體驗飛行快感的鞦韆，卻被一道鎖頭冷冰冰地拒於門外。不少家長心痛表示，身障孩子出門一趟已是不易，滿心期待來到號稱共融的公園，卻發現唯一的遊戲器材被鎖住，簡直像是對身障者的二次傷害。

「看到孩子失望的眼神，心都要碎了！」一名家長憤怒直言，公園本該是讓孩子隨時隨地都能享受快樂的地方，如今卻要「看得到玩不到」，難道身障者的權利也要被差別對待嗎？

針對鎖死器材的爭議，縣府相關單位解釋，由於身障鞦韆結構較重，若無人在輪椅上操作，孩童隨意推動恐造成安全疑慮，因此才暫時上鎖。現場雖宣稱設有告示牌，要求使用者需撥打專線或前往停車場自動繳費機使用對講機，聯繫管理員前來開鎖，民代都認為，繁瑣的流程被質疑「官僚味十足」。

李世斌親自測試後發現，雖然設有對講機連動，但管理人員未必能即時趕到。他認為，縣府雖有安全考量，但「防弊大於興利」的做法，卻讓原本推廣平權的美意大打折扣，要求相關單位必須檢討管理流程，不應讓安全成為剝奪身障童遊戲權的藉口。

身障孩童家長感嘆，屏東近年致力推動一鄉鎮一特色公園，但「硬體跟上了，軟體管理卻還留在舊思維」。共融公園的靈魂在於「公平」，如果連最需要關懷的身障孩子都被排除在日常遊戲之外，那這座公園無論蓋得再漂亮，都難稱「幸福」。

身障鞦韆遭鐵鍊鎖死，改善為請管理員來開。(記者蔡宗憲攝)

