屏東廟會火舞表演意外 "舞者頭髮起火"台下尖叫連連

屏東慈鳳宮8日晚上舉辦大型廟會活動，沒想到台上進行火舞表演時，舞棍上的火苗不慎掉落到一名女舞者的頭上，她頭髮瞬間起火，嚇得台下民眾大叫，場面驚險，還好事後女舞者沒有大礙。

女舞者頭髮起火，同伴趕緊幫忙把火拍滅。（圖／翻攝畫面）

廟會火舞表演，女舞者帥氣拿著火棍上台，突然意外發生。火苗掉下來，剛好落在女舞者頭上，她的頭髮瞬間被引燃，火勢直竄，台下觀眾嚇得驚呼。一旁的同伴馬上上前，大力的用手拍滅，女舞者也相當冷靜，趕快往後台走，這一幕嚇壞台下觀眾，這是屏東慈鳳宮8號晚間，舉辦媽祖安座祈福活動，現場有舞龍舞獅，鼓陣火舞等表演，當時這組表演者才上台，就發生燒頭髮意外。

屏東慈鳳宮"揹媽祖上大武山活動"順利登頂，8日晚間舉辦媽祖回鑾安座儀式。（圖／翻攝畫面）

慈鳳宮揹媽祖上大武執行長陳振甫：「有一些燃劑掉在她的頭上，有一些觀眾會想說，她頭髮有沒有燒起來，臉部有沒有燒傷，其實只是一個小虛驚，都是無礙的。」廟方人員也立刻關心表演者的傷勢，還好沒有大礙。建廟超過三百年的屏東慈鳳宮，這個月4號到8號，舉辦揹媽祖上大武山活動，順利完成登頂，8號當晚是活動最後一天，舉辦媽祖回鑾安座儀式，不少信眾共襄盛舉，只是火舞意外小插曲，相當驚險，還好表演者沒受傷，虛驚一場。

