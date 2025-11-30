屏東廟會「鱷魚趴供桌」 民眾新奇圍觀：好特別！

屏東縣 / 綜合報導

屏東崁頂鄉有廟會活動，慶祝神明誕辰，放鞭炮煙火、還有精彩表演等等，但掀起討論的，是桌上的祭品，只見一隻約40台斤的鱷魚，就趴在祭品桌上，不少民眾都來圍觀，拍照錄影，因為很少這麼近距離看到鱷魚，但這隻鱷魚，價錢也不便宜，算一算也要破2萬元。

廟會活動放鞭炮煙火，還有各種陣頭表演，熱鬧又精彩，但等等，這祭品也太特別，只見祭祀舞台，出現一隻鱷魚趴在那，體型還不小，讓不少民眾驚呼連連，因為以前很少見。

廣告 廣告

民眾說：「很神奇，很稀奇，口味，我沒有吃過耶，很氣派，(很多人來看嗎？)，對。」在屏東崁頂鄉的廟會活動，昨(29)日當地神明誕辰，鄉里舉辦遶境活動，結果有民眾，獻上整隻鱷魚，當作祭品，氣勢超驚人，不少人是第一次這麼近距離，看到鱷魚，一出現就吸引目光，也掀起話題。

會場主人家吳主委說：「大家看到都覺得很驚訝，可能會叫認識的人來料理，看是用三杯還是怎樣，好像三杯比較好吃，好像是彰化的宮廟單位送的。」

一般廟會常見的都是成年豬公，這回出現鱷魚，實在是很驚喜，民眾狂拍照，但這隻鱷魚價錢也不便宜。根據了解，一隻烤全鱷，大約40台斤，每斤600元的價格，一隻就要破2萬元，慶祝神明誕辰，活動祭品，比吸睛比氣派，也意外掀起話題。

原始連結







更多華視新聞報導

廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車

宮廟炮竹迎聖駕波及住戶家.車！廟方：會檢討.負責任

屏東縣府女廁驚傳偷拍 28歲男落網稱「臨時起意」

