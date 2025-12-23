屏東廢竹難就地破碎 鍾佳濱籲筍農成立產銷班因應

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東竹筍種植面積逾300公頃，筍農認為廢竹體積大難以就地破碎處理，焚燒又屢遭開罰。立委鍾佳濱今天籲筍農成立產銷班，剩餘竹材可資源化再利用，另將爭取經費補助廢竹處理。

屏東縣竹筍種植面積約318公頃，其中海豐地區占約81公頃，為屏東縣重要產地，但廢竹處理不易，筍農就地焚燒卻又屢遭檢舉開罰，民代也獲不少陳情。民進黨立委鍾佳濱今天與縣議員李世斌、方一祥、梁育慈舉辦「綠竹筍農業廢棄物處理問題說明會」，盼解決問題。

農糧署在說明會中引介輔導建置的高雄市大樹區果樹枝竹循環場，可協助農民破碎廢竹，作為敷蓋、堆肥原料或直接回歸農地使用，增加土壤有機質，也可將竹材破碎後集中清運至循環場域加值化利用。

蘇姓筍農告訴中央社記者，每年11月至隔年2月就是整地割廢竹期，早期都將廢竹就地焚燒，近年因環保意識抬頭，現在焚燒就都會遭檢舉開罰，曾經1天接到2張罰單。

蘇姓筍農無奈說，廢竹體積相當大又長，以目前田間使用的破碎機器太小，根本無法就地破碎，想要運出給循環場協助破碎，又得花錢雇工，縣府雖有提供免費清運專線，但還是要排隊等待，盼應補助廢竹處理費。

鍾佳濱表示，過去農民疏伐後的老竹作為廢棄物，只能焚燒或花錢清運，現在隨著環境永續意識提升，剩餘竹材資源化再利用，不只解決環境問題，同時創造新經濟價值。

鍾佳濱呼籲，農民成立產銷班，他則將向中央爭取補助經費，解決長期困擾竹農的廢竹枝處理問題。（編輯：陳仁華）1141223