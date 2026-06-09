屏東強降雨 周春米視察排水改善工程

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）受滯留鋒面及西南氣流影響，屏東易有短延時強降雨，縣長周春米今天前往萬巒鄉及185縣道沿線易淹水區，視察排水改善工程進度。工程已進入最後階段，預計年底完工。

周春米表示，今天屏東山區豪雨不斷，8鄉停止上班上課，因此安排前往沿山公路及萬巒地區，巡視過去易淹水路段及相關水利工程進度。其中萬金排水改善工程，主要為因應馬仕溪山區逕流下游排水瓶頸問題，透過拓寬排水斷面及橋梁改建提升通洪能力，目前工程已進入最後階段，待橋梁完工後，將可發揮防洪治水效益，降低地方淹水風險。

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周春米說，為改善185縣道金石咖啡段地勢低窪、排水系統不足，縣府針對泰武鄉山區匯流而下的雨水進行整體治理，並利用台糖土地設置滯洪池，將洪峰水量暫時蓄存，再循序排放至下游，有效分擔排水壓力。

周春米提及，感謝總統賴清德支持治水工程，相關工程自去年開工以來進度順利，目前已逐步展現防洪成效，未來將持續加緊施工進度，確保萬巒及沿山地區鄉親生命財產安全。

屏東縣政府水利處透過新聞稿表示，「萬金排水3K+122至3K+961護岸新建工程」內容包含護岸新建、箱涵設施及河道改善，考量施工期間對地方交通及居民通勤影響，採分階段方式推動，透過橋梁改建及渠道拓寬，提升排水通洪能力，並結合護岸設計，在豪雨、大雨期間讓洪水適度漫流至周邊空間，發揮在地滯洪功能，有效減輕上游積淹水情形。

水利處指出，「185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程」位於山區與平原交界的重要交通動線，考量道路交通量大，不適合大規模開挖埋設箱涵，因此採取截流導排、多條分洪流路及箱涵設施等方式，將水量有效分散導入2.2公頃滯洪池，除可蓄納約5.8萬噸洪水，透過兼顧保水與生態友善理念，有效改善185縣道長年淹水問題。預估2項工程年底皆會完工。（編輯：管中維）1150609