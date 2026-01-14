南部中心／洪明生、劉尹淳 屏東報導

屏東長治鄉，有一處待轉區，最近有民眾發現，竟然畫在行車路線上，等於騎士停等待轉時得冒著被來車撞擊，相當危險，把照片PO上網，網友直呼根本是待撞格，還有受害者也說自己曾在這處待轉區停等時遭撞，因此成了在地騎士。





屏東待轉區淪待撞區! "畫行車路線上"騎士挨撞倒地

民眾拍下神奇待轉區，上網PO文，說這待轉格，直接畫在行車路線上，根本是待撞區。（圖／民視新聞）





騎士騎車上路，往前騎，想要停在待轉格裡準備待轉，但仔細看，格子竟然劃在車水馬龍的道路上。民眾表示，機車在這停等，覺得有點危險。機車騎士表示，對向車轉彎的時候，它如果速度太快，它可能會往待轉區衝，覺得很危險，格子應該畫退後一點。

PO文釣出其他受害者，說曾在這個待轉區停等，結果被撞，自嘲成了在地騎士。（圖／民視新聞）





騎士停在待轉格裡等待，但看向左右兩側，都是通行的馬路，一個不小心，恐怕會被來車撞上，相當危險，這神奇的待轉格，就在屏東長治鄉，中興路與崑崙路，往光華巷路口，民眾拍下照片，上網PO文，說這待轉格，直接畫在行車路線上，引來其他網友直呼，根本是待撞區。民眾表示，很多人反應啊，說待轉區變成待撞區了。

還有受害者也說，自己曾在這個待轉區停等，結果被撞，自嘲說成了在地騎士。屏東縣政府工務處副處長黃有成表示，待轉區設置的位置是，台24線中興路往光華巷的一個機車轉彎使用，在我們崑崙路綠燈同行的時候，該停等區的車輛也會一起同行，不會有行車碰撞的疑慮。儘管屏東縣府表示，這待轉區的規劃，並未影響交通，但畢竟有安全顧慮，未來會持續注意，如果對用路人造成不便，也會滾動式調整。





原文出處：屏東待轉區淪待撞區! "畫行車路線上"騎士挨撞倒地

