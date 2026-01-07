屏東後備115年表揚晉任軍職與傑出幹部

▲屏東後備115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮，表彰後備戰力、深化全民國防韌性。（圖／記者莊全成攝，2026.01.07）

[NOWnews今日新聞] 屏東縣後備指揮部今（7）日於屏東空軍基地舉辦「115年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，由全民防衛動員署中將署長廖建興主持，後備中將指揮官俞文鎮、屏東縣長周春米、民防大隊大隊長蔡双喜及各級輔導中心幹部出席與會，典禮莊嚴隆重。

▲表揚後備傑出幹部，由全動署署長廖建興主持頒發證書。（圖／記者莊全成攝，2026.01.07）

典禮中，署長廖建興親自為謝孟基等46位後備軍人授階，並表揚內埔鄉輔導中心主任林懷宗等138位推動全民國防事務有功之輔導幹部與績優人員，感謝其長期投入後備動員、地方支援與災防任務的辛勞付出，使後備體系持續發揮關鍵戰力，穩固國家安全與社會穩定。

▲後備軍人晉升，由全動署署長廖建興親自授階。（圖／記者莊全成攝，2026.01.07）

廖建興指出，後備組織已遍布全國364個鄉鎮，未來將持續落實「軍隊動員、軍民整合、民事協調」三大任務，協助地方政府整合民間力量，貫徹「平時服務、戰時動員」理念，並恪遵行政中立原則，在建構全社會防衛韌性中扮演不可或缺角色。

▲周春米參觀屏東縣新文藝學會多位老師書法、水墨、水彩及木雕等作品。（圖／記者莊全成攝，2026.01.07）

縣長周春米致詞時肯定後備指揮部在動員整備、災害防救及全民國防上的重要貢獻，並表示屏東縣幅員遼闊、地形多元，後備體系長期站在第一線，是守護地方安全的重要力量。縣府未來也將持續與後備指揮部緊密合作，強化整備能量，攜手守護屏東的安全與永續發展。

