屏東怪男尾隨女騎士「神秘噴液」 警方鎖定身分全力追查

屏東神祕男騎士尾隨噴液，25歲女子嚇到報警。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣近日傳出一起離奇又令人不安的街頭事件，1名25歲蔡姓女子於19日上午7時40分左右，騎乘機車返家途中，行經潮州鎮榮祥路一帶時，竟遭到1名行徑可疑的男性騎士尾隨，當蔡女在路口停等紅燈時，該名男子突然靠近，並朝她噴灑不明液體後迅速離開，整個過程讓人防不勝防。

蔡女返家後發現衣物與身體疑似沾染異樣液體，心生警覺，隨即查看自己的行車紀錄器畫面，才驚覺一路上早已被陌生男子跟蹤，並清楚拍下對方趁停等紅燈時動手的畫面。由於擔心人身安全與可能的後續危害，她於當天下午1時20分前往萬丹派出所報案，並向警方提供相關影像佐證。

警方接獲報案後立即展開調查，初步判定該不明液體並無侵蝕性，未對蔡女造成實質身體傷害，但行為本身已涉及騷擾與危險疑慮，警方隨即調閱周邊監視器畫面，並成功鎖定特定嫌疑對象，目前已掌握其身分，後續將通知男子到案說明，以進一步釐清動機與案情。

警方也表示，將加強該路段巡邏與警力部署，避免類似事件再次發生，並呼籲民眾若發現遭人尾隨或遇到可疑狀況，務必提高警覺、保留證據並立即報警，以確保自身安全與社區治安。

