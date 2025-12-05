屏東恆春劇場館開幕光雕秀彩排 民眾驚豔搶拍

（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）屏東縣恆春文化中心劇場館明天開幕，恆春古城南門6、7日展演開幕光雕秀。呼應建城150週年，展演透過光影與樂章演繹古城歷史風華。連日彩排試燈，讓在地居民驚豔搶拍。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，恆春文化中心劇場館6日開幕，恆春古城南門光雕展演呼應恆春建城150週年，以「恆春夜未眠，一百五十夢」為題，結合恆春半島民謠、原住民古謠與交響樂共譜「山海樂章」，透過光影與樂章交織演繹古城150年來歷史風華。

文化處表示，縣府以光影藝術點亮古城歷史風華，南門在夜晚華麗變身為時光舞台，以合奏（土地的樂章）、 蘭花（春天的筆跡）、月琴（夢的序曲）、原民意象（身體的律動與天空的對話）、落山風（山海之間的氣流）、城牆（時間的眼睛）等6大段落為主題，細細訴說恆春半島歷史軌跡，跨域音樂搭配大型光雕投影，打造沉浸式觀賞體驗。

南門光雕展演將在6日晚間啟動，近日現場試燈測試，在夜色中綻放瑰麗畫面，吸引許多民眾先睹為快，直呼「古城變得超美、超夢幻」，紛紛拍照分享，引發熱烈討論。也有居民希望光雕能成為假日常態性展演，打造恆春夜間新亮點，吸引遊客打卡。

文化處表示，迎接恆春文化中心劇場館啟用，恆春古城四城門邀請金曲歌手戴曉君與傳藝師、新生代藝生與牡丹Puljimu部落古謠隊、恆春與滿州民謠團隊、創作樂團「你太白了去曬黑」、高士古謠隊共同演出。南門光雕秀於開幕的6、7日晚間6至10時，1次展演30分鐘、不間斷循環。（編輯：李錫璋）1141205