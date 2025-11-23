屏東恆春旅遊醫院「救護車」被砸毀 疑葬儀社老闆不滿前員工搶生意洩憤

兩名男子騎機車闖入恆春旅遊醫院停車場，持球棒猛砸救護車。（圖／翻攝畫面）

屏東縣恆春旅遊醫院22日晚間發生砸車事件，院內停車場的兩輛救護車遭人持球棒砸毀，造成擋風玻璃破碎。警方調查後發現，疑因葬儀社老闆不滿前員工離職後自立門戶、承接該醫院的葬儀業務，竟夥同友人持球棒闖入停車場砸車洩憤，目前已鎖定兩名犯嫌身分追查中。

恆春分局22日晚間7時許接獲通報，指恆春旅遊醫院停車場內的兩輛救護車遭到破壞。警方調閱監視器發現，兩名男子騎機車雙載進入院區，由員工出入口進入醫院停車場，持球棒朝著救護車猛砸，造成前擋玻璃破碎後揚長而去。

廣告 廣告

警方初步調查，涉案的陳姓、郭姓男子共同經營葬儀社，盧姓男子原為其員工，離職後另立公司並承接恆春旅遊醫院的相關業務，疑似造成原公司不滿。陳、郭2人因認為生意遭「搶走」，故持球棒砸毀盧男使用的救護車及院方救護車。

由於兩輛救護車前擋玻璃破裂嚴重，將影響視線與執勤安全，院方目前正緊急調度替代車輛。警方表示，犯嫌身分已掌握，將全力追緝到案，依法究辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吃霸王餐想肉償！「台灣網美」又爆積欠百萬房租 將被前州長趕出門

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」