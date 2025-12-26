屏東恆春殺債主棄屍案 主嫌一審判16年6月

（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東恆春尤姓男子去年8月夥同尤姓姪子及宋姓男子，殺害債主周姓男子並棄屍滿州鄉山區。屏東地院依殺人等罪判處主嫌尤男應執行有期徒刑16年6月，可上訴。

屏東地方法院24日宣判，尤男犯殺人罪，處有期徒刑15年，褫奪公權10年；共同犯遺棄屍體罪，處有期徒刑2年6月；犯侵占脫離本人持有物罪，處罰金新台幣1萬2000元。有期徒刑部分，應執行16年6月。

屏東地院表示，尤男姪子犯3人以上共同剝奪他人行動自由致人於死罪、共同犯遺棄屍體罪，應執行有期徒刑11年2月；宋男犯3人以上共同剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑2年6月。2人收受贓物罪均處拘役40日，犯罪所得均沒收。

判決指出，主嫌尤男積欠周男賭債遭催討，去年8月請託宋男出面邀約周男協商債務，同時向姪子稱周男將對祖母不利，要求他加入犯罪行動。宋男同年8月14日將周男約至恆春某民宿空地，誘使周男彎腰查看車輛，埋伏的尤男及姪子立即上前將他壓制，尤男在周男胸口刺數刀，導致周男死亡。

尤男與姪子將周男載至滿州鄉里德山區棄置，尤男在搬運屍體過程中，劫走周男名貴手錶、本票數十張及現金24萬餘元，隔日分別交給姪子17萬餘元、宋男7萬元及手錶1支。

警方同年8月16日宣告破案，由於尤男姪子為恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，事發時距恆春一年一度搶孤盛事僅數日，在當地引發軒然大波。（編輯：黃世雅）1141226