屏東恆春特斯拉失控！撞水泥車再波及機車 釀1死7傷畫面曝光
（記者許皓庭／屏東報導）屏東縣恆春鎮昨（6）日下午發生一起重大車禍。一名26歲李姓男子駕駛特斯拉，載著妻子與兩名年幼孩子南下墾丁旅遊，行經恆公路麥當勞前路口時，疑似不明原因失控，追撞前方停等紅燈的水泥預拌車，撞擊力道猛烈，車體幾乎全毀，現場波及多輛機車與汽車，共造成1死7傷。
圖／屏東縣恆春鎮昨（6）日下午，一名26歲李姓男子駕駛特斯拉失控追撞前方停等紅燈的水泥預拌車，波及多輛機車與汽車，共造成1死7傷。（翻攝 記者爆料網 YouTube）
恆春警分局指出，事故發生在6日下午4時許，李男駕駛特斯拉行經恆公路北往南外側快車道，後座乘坐29歲妻子與兩名年約4歲的孩子。當車輛行駛至草埔路口時，不明原因未減速，直接追撞前方由63歲盧姓男子駕駛、正在停等紅燈的水泥預拌車。撞擊後特斯拉失控，瞬間偏離車道，波及同樣在等紅燈的33歲蔡姓騎士與其後座妻子，殘骸碎片更彈飛散落，造成多輛車輛受損。
事故行車紀錄器畫面曝光後引發關注。畫面顯示，水泥預拌車當時緩緩減速停等紅燈，幾秒後，一輛白色特斯拉高速衝入鏡頭，毫無減速跡象，重重撞上車尾。瞬間巨響傳出，特斯拉車頭全毀，車身扭曲變形，碎片四散，接著衝向右側機車道，消失在鏡頭前。
圖／水泥預拌車的行車紀錄器顯示，當時緩緩減速停等紅燈，幾秒後，一輛白色特斯拉高速衝入鏡頭，毫無減速跡象，重重撞上車尾。（翻攝 記者爆料網 YouTube）
救難人員接獲報案後立即趕抵現場，發現李男被困在變形車體中，意識全無。消防人員合力破壞車門搶救脫困，送往恆春旅遊醫院急救仍宣告不治。李男的妻子與兩名幼童均有輕微擦傷，意識清楚，送醫後無生命危險。
至於遭波及的騎士蔡男與後座33歲妻子傷勢較重，兩人雙腳皆有開放性骨折，緊急送醫治療。蔡男的兩名年幼子女（分別為6歲與5歲）則受輕傷，目前情況穩定。整起事故共造成1死7傷，現場一度交通受阻，警方封鎖事故路段進行採證與車輛排除，至晚間才恢復通行。
圖／遭波及的騎士蔡男與後座33歲妻子傷勢較重，兩人雙腳皆有開放性骨折，緊急送醫治療。（翻攝 記者爆料網 YouTube）
警方初步調查指出，水泥預拌車與機車駕駛均無酒駕情形，至於李男是否因疲勞駕駛、分心或車輛系統異常導致事故，仍待進一步鑑定釐清。李男妻子向警方供稱，當時一家人從新北市出發南下墾丁旅遊，她坐在副駕駛座打瞌睡，不知道丈夫為何會突然撞車。
