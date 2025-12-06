屏東恆春首座劇場館啟用 風雨中牽手護古城

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）恆春半島首座劇場館今天正式啟用，作為恆春建城150週年紀念壓軸盛事。屏東縣政府以光雕點亮古城，並在風雨中以「牽手傳唱．萬人護城」活動，見證半島文化新地標啟航。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，台灣最南端文化中心就是恆春文化中心劇場館，正式開幕啟用，除了落實文化平權之外，也是保留恆春半島文化重要場域。今年適逢恆春建城150週年，縣府設計相關活動，讓大家手牽手、心連心，透過藝術、文化與動作表達護城決心，恆春在1875年建城，150週年之際，希望推進更多文化保存、有更多勇敢的人來此地守護恆春半島。

現總統府秘書長、前屏東縣長潘孟安特地返鄉見證歷史，他細數恆春半島從400年前大航海時代歷史事件，並表示，恆春從化外之地，到今天成為觀光古城，劇場館也在經歷一番艱難後落成，希望文化部持續灌溉，未來觀光客來到恆春半島，除了享受湖光山色以外，也可以透過文化藝術場館，了解在地故事。

迎接劇場館開幕，古城4城門同步展開盛大表演，開幕主秀於東門登場，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹Puljimu部落古謠隊，以跨世代共演方式帶領觀眾回望恆春建城150年歷史節奏，用歌聲吟唱永續傳承文化使命。

西門由恆春與滿州民謠團隊以歌聲吟唱土地故事，將半島自然風景與生活情感化為旋律；南門由創作樂團「你太白了，去曬黑」詮釋老調新聲；北門由高士古謠隊吟唱排灣族古調，天籟之聲展現族群共生文化底蘊。

「牽手傳唱．萬人護城」活動晚間登場，恆春下午開始天空即灰濛濛一片，雨勢一陣一陣，民眾熱情不減，仍站在雨中堅持到活動啟動，在細雨中舉起手機燈揮舞，城牆上一片燈海。

文化處表示，劇場館定位為「在地歷史×當代創作」文化基地，未來將以民謠扎根、展演啟航作為雙核心任務，深化半島民謠與古謠文化保存與教育推廣，並引進跨界表演、親子節目及國內外優質團隊，打造與國際接軌藝術平台。（編輯：黃世雅）1141206