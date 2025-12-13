屏東愛心阿嬤開放高麗菜自採 捐學校助弱勢家庭

郭姓阿嬤(左)將高麗菜販售的錢和高麗菜，全捐給學校及慈善團體。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕高麗菜價格持續低迷，農民紛紛開放給民眾自採，大的一顆30元，小顆的一顆15元，萬丹鄉郭姓阿嬤決定將高麗菜販賣所得全捐給萬丹社皮國小弱勢家庭的營養午餐費用，並表明多餘的高麗菜也會送給弱勢團體，惜福行善。

高麗菜近期價格因為量多價跌，不少農民因為採收運費不划算，乾脆提供民眾自採，每顆從15元到30元都有，視品質及大小顆，萬丹鄉近期就有多處在假日提供民眾自採，吸引了不少民眾前往採摘。

萬丹鄉郭姓阿嬤種了近二分地的高麗菜，今天開放給民眾自採，每顆只要15元，阿嬤說，因為種出來的高麗菜大小顆不一，在第一批採摘後剩下一些比較小顆的高麗菜全部提供自採，每顆收15元，收入全部捐給萬丹社皮國小弱勢家庭營養午餐之用，剩下的高麗菜則採收後送給需要的慈善團體，惜福行善，不要浪費農作物，最後才翻土重新種植其他的作物，她只是盡自己的力量來幫助別人。

有些民眾得知阿嬤要把賣菜的錢捐給學校，都很樂意的多買幾顆，阿嬤還打折販賣，每顆只收10元，希望大家都能愛惜農作，並且把愛心傳遞出去，在今天販售完後就準備翻土了。

民眾買了一大袋高麗菜，一起做公益。(記者葉永騫攝)

