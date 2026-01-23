屏東慈濟志工與上人座談 分享募集富有愛心店心路

屏東慈濟志工和上人溫馨座談，分享募集富有愛心店過程，包括安親班和離島小琉球都有竹筒足跡，讓小學生也能投竹筒，小錢行大善。

「我們會 顧好屏東的家，我們會 心繫天下眾生。」

屏東弟子向上人至誠發願。證嚴上人開示 ：「你把我放在你們的心，不只是過去，不只是現在 還有未來， 更重要的 我們生生世世，都要心手相連，要真正的行菩薩道。」

行菩薩道，志工走上大街小巷，募集富有愛心店，不僅店家擺放，連安親班也有。慈濟志工 郭惠蘭：「我發現有幾個孩子，就默默走到他的書包，去尋找他的零錢來投，那一幕我就非常感動，所以我深信在每個孩子心裡，我們把他播下好的種子，有一天他一定會開出一個，美好的果實。」

愛心竹筒也飄洋過海，在離島小琉球，不少民宿老闆，也歡喜承擔。慈濟志工 陳崑山：「老闆聽到說，他要認養3支竹筒，因為他有3棟民宿，我都會跟他說，這一支竹筒放著，就像是觀世音菩薩，坐鎮在這裡，有機會 隨意布施的人布施。」

證嚴上人開示 ：「只要大家瞭解說，分毫一分一角，大家內心想說，我這樣投下去，就可以救很多人，這個心就是積德，所以 跟大家說，師父很感恩，因為隨喜功德。」

屏東就快有新的家，上人要大家接引更多有緣人。證嚴上人開示 ：「慈濟需要這樣的，一個站一個站，菩薩就近 在當地，照顧好當地，廣度當地的人，人人聞慈濟法，接觸慈濟，走入慈濟，這叫做淨化人心。」

透過道場，廣招菩薩，可淨化更多人心，世界就能更充滿愛。

