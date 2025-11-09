屏東慈鳳宮媽祖安座活動 火舞表演者不慎自燒頭髮

舞台上精采火舞，搭配官將陣頭，展現傳統文化創新演出，吸引台下觀眾目光，但就在節目轉場之際，表演者手中火把突然冒出巨大火光，疑似火星掉落延燒到表演者頭髮，頭上也著火，現場一陣驚呼。

其他表演者趕緊協助將火撲滅，也立刻下台處理。這是8日晚間屏東慈鳳宮「揹媽祖上大武」5天4夜活動，最後一天回鑾安座典禮所舉辦的盛大表演，由於現場觀賞民眾相當多，表演者的人身安全也引發關注。

慈鳳宮揹媽祖上大武執行長陳振甫表示，「事後我們去了解，這個舞者本身並沒有什麼大礙，包含有些觀眾想說她頭髮有沒有燒起來、臉部有沒有燒傷，其實只是一個小虛驚。」

屏東慈鳳宮建廟超過300年，今（2025）年規劃媽祖登北大武山，廟方期盼和原鄉文化交流互動，象徵海神與山神相遇，這個月4日啟程後，由102位登山好漢揹著媽祖神像，攀登標高3092公尺的北大武山，6日攻頂，活動已在8日落幕。