屏東慈鳳宮捐贈消防救災指揮車暨整合式PAC救命器 守護縣民與消防救災人員安全

▲屏東慈鳳宮捐贈消防救災指揮車暨整合式PAC救命器，延續媽祖守護地方的力量。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】為強化災害應變與救援能量，財團法人屏東市慈鳳宮捐贈屏東縣政府消防局特種搜救大隊一輛消防救災指揮車「媽祖3號」及33組整合式PAC救命器，總價值約486萬元，今(15)日舉辦捐贈典禮，由縣長周春米代為受贈。周縣長表示，感謝慈鳳宮長年以實際行動支持消防救災工作，為縣民安全注入堅實後盾。

縣長周春米表示，慈鳳宮媽祖廟是屏東的守護神，自89年以來捐贈屏東消防局救災指揮車從「媽祖1號」、「媽祖2號」到今日的「媽祖3號」，陪伴屏東特搜大隊走過眾多救援任務，由於屏東特搜肩負特別艱難的救災任務，救災成績大家有目共睹，感謝慈鳳宮以信仰結合公益，展現慈悲的胸懷，讓同仁出外救災有更安全、更完備的設備。

廣告 廣告

慈鳳宮董事長陳沈碧蓮指出，守護鄉親平安是慈鳳宮長期以來的使命，期盼透過設備捐贈，讓消防弟兄在第一線執勤時獲得更完善的支援，延續媽祖守護地方的力量。

消防局長李彬正表示，此次慈鳳宮捐贈的救災越野勤務車「媽祖3號」具備高度機動性與複合地形行駛能力，能在各類災害現場即時投入指揮調度；整合式PAC救命器則可提升消防人員在火場及高風險環境中的安全防護。