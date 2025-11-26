屏東戲曲故事館推教具箱玩出新潮流 傳統戲曲變成生活遊戲課

屏東戲曲故事館推「教具箱」，潮州光春國小學童興致勃勃體驗皮影操偶。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

傳統戲曲不只屬於舞台，也能在教室裡活起來！屏東縣政府文化處自一一二年推出「戲曲教具箱」計畫，將屏東戲曲故事館的歌仔戲、皮影戲等在地戲曲文化轉化為可觸摸、可體驗的教材，讓孩子透過剪影、操偶、模仿聲腔，用「做中學」的方式走近傳統藝術。

在潮州鎮光春國小的皮影戲體驗課中，講師陳暐中從影子的形成原理開始，帶領學童認識皮影偶的結構，再一步步引導他們描繪、剪影、上色、組裝、操偶。孩子們在光幕前模仿聲腔、創作故事，教室裡充滿驚呼與笑聲，傳統戲曲透過孩子的雙手變得鮮活而親近。

皮影課講師陳暐中分享，許多孩子一開始對「文學、傳統藝術」較陌生，但透過實際操作，很快就能找到成就感。

文化處表示，戲曲教具箱的內容物依主題而不同，但皆以「可操作、可穿戴、可手作」為原則設計，在歌仔戲、皮影戲等教具箱中，包含戲偶道具：皮影戲偶、兵器、動物偶、可穿戴的簡易戲服、盔帽與頭飾，並搭配可讓孩子親手創作的小型實作材料，讓參與者不只能「看戲偶」，更能「做戲偶」「演角色」，完整體驗傳統戲曲的角色造型與舞台魅力。

文化處說明，「戲曲教具箱」是屏東大博物館群文化教育策略的一環，源自戲曲故事館多年的研究與田野資料，透過教材轉譯讓戲曲文化不再侷限於劇場，而能以更親切的方式走入校園、社區與家庭，讓孩子在最直覺的操作與體驗中培養文化感知。未來文化處將持續推廣，並結合故事館展覽，打造從認識戲曲、體驗技藝到走進展館的完整文化學習路徑，讓屏東戲曲在日常中自然扎根、生生不息。