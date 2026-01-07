屏東戲曲故事館「藝窺究境」 探索偶戲工藝匠心

記者范瑜／專題報導

布袋戲深具臺灣本土代表性，融合口白說唱、操偶技藝、偶頭雕刻、服飾設計、戲臺美術及音樂元素，是一門集結美學與民俗文化的綜合藝術。為使民眾了解工藝傳承的意義與價值，屏東戲曲故事館即日起至25日推出「藝窺究境─戲曲小學堂工藝成果展II」，以布袋戲偶盔帽為主角，搭配偶衣、兵器、動物偶等展件，帶領觀眾由小見大，一同感受偶戲工藝的細節與匠心。

文化傳承 豐富教育創作能量

為傳承與推廣地方戲曲文化，屏東戲曲故事館自民國107年起開辦戲曲小學堂，從布袋戲偶盔帽出發，陸續開設軟巾、偶衣、硬盔、偶頭粉彩、偶內體、兵器等製作課程，透過實作體驗，引領大眾親近傳統工藝，此次展覽呈現戲曲小學堂多年工藝教學成果精華，展出布袋戲偶等展品，以及製作盔帽、服飾所使用的工具與材料，引領民眾深入探索偶戲文化的豐富內涵，並展現傳承教育多元創作能量。

製作細膩 蘊含傳統戲曲美學

展覽中，可見多款造型精巧、製作細膩的布袋戲偶盔帽，其樣式與名稱依製作工法、使用材料及角色屬性而定，其中，依製作工法可分為「硬盔」和「軟巾」，以穿戴應用來劃分則有「冠」、「盔」、「帽」、「巾」等不同形式，不僅為角色扮相增添神采，也傳遞劇中人物性格與社會身分，無論是帝王、忠臣、文人或武將，皆有對應的盔帽樣式；「以貌取人」在戲偶造型中不只是趣味，更反映出角色外貌的穿戴規範與分類思維，蘊含著深厚的傳統戲曲美學觀。

此外，展場陳展許多精緻布袋戲偶，並介紹常見角色分類，包含生、旦、淨、末、丑、雜等，以及戲偶的穿戴規則，角色扮相遵循「三不分、六有別、定中變」寫意原則，其中，「三不分」為不分朝代、不分地域、不分季節；「六有別」為老幼有別、男女有別、貴賤有別、貧富有別、文武有別、番漢有別；「定中變」則是在類型化的造型基礎上，追求角色形象的個性化，歡迎民眾前往了解偶戲文化及其工藝，欣賞傳統藝術之美。

屏東戲曲故事館「藝窺究境─戲曲小學堂工藝成果展II」，帶領民眾一同感受偶戲工藝的細節與匠心。（記者范瑜攝）

民眾可發揮巧思及創意，為戲偶們裝扮服飾配件。（記者范瑜攝）

盔帽經不同匠人製作，展現各自工藝風格。（記者范瑜攝）

展場陳展許多精緻布袋戲偶，盔帽及服飾皆傳遞劇中人物性格與社會身分。（記者范瑜攝）

展場介紹常見角色分類，包含生、旦、淨、末、丑、雜等。（記者范瑜攝）

民眾可在現場依序套色印製，蓋出盔帽做為紀念。（記者范瑜攝）

眾參觀展覽，了解傳統工藝的意義與價值。（記者范瑜攝）

造型精巧、製作細膩的布袋戲偶盔帽，其樣式與名稱依製作工法、使用材料及角色屬性而定。（記者范瑜攝）

