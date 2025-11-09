屏東打造全齡客語沉浸 模範家庭分享重拾母語過程

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏縣府推動客語復振與發展，從家庭、社區、學校等不同領域規劃推廣措施，打造全齡客語沉浸系統，今天在縣府大禮堂成果展；受表揚客語模範家庭，也分享重拾母語過程。

成果展以客家米食為主題，讓親子挑戰客語關卡，並展示長照職場客語教材、教具與線上教學影片，呈現客話講故事志工如何透過生動繪本與唸謠，演繹故事情節，客語老師如何將文化與科學等知識融入客語家庭課程中，並表揚10戶客語模範家庭。

廣告 廣告

接受表揚邱詩琪、葉凊瑞母子檔，皆通過客語能力初級認證。今年46歲的邱詩琪分享，母親賴阿美是閩南人，從台中嫁到長治鄉客庄，在充滿客家同事工作環境中逐漸學會客語，講得比有客家血統的她還溜，因此她時常帶兒子回家給媽媽「特訓」；國三生葉凊瑞喜歡客語，除了與阿嬤客語對話，還透過學校選修課學習。

邱詩琪說，她雖然身為客家人，卻直到成年後到萬巒國小任教，身處客庄環境，才重拾對客語文化認同，所幸童年曾在客語沉浸環境生活，重新學習並不難；她建議想學習客語的人多聽、多講，也可多看客家電視台，或尋求網路資源。

屏東縣政府客家事務處表示，縣府在學校推動客語沉浸教學，目前計有654名學童參與；為家庭辦理客話講故事與家庭親子系列課程，今年共有6500人次參與；在公部門推動各項活動、會議舉辦使用客語，並辦理客語認證班，以增進客語提供服務能力，今年計39班783人參與。

客務處提及，在長照體系部分，為提供客庄長輩客語貼心服務，辦理長照職場客語研習班，今年計6班81人參與；在社區執行「伯公照護站」計畫，辦理客家文化活動與老幼同樂，今年共有2萬人次參與；鼓勵商店提供客語服務，推廣「𠊎講客」商家目前計626家，共同營造社區客語生活圈。（編輯：陳仁華）1141109